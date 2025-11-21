ETV Bharat / state

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना आमदार अस्लम शेख यांनी दिली धमकी?; मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल

मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी शेख यांच्या धमकीवर तीव्र संताप व्यक्त करत त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

Mangal Prabhat Lodha, Aslam Sheikh
मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अस्लम शेख (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रोहिंगे आणि घुसखोर बांग्लादेशींचा मुद्दा सातत्यानं उचलून धरणारे मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना मालवणीचे काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी संपवण्याची धमकी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना पत्र लिहून तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी शेख यांच्या धमकीवर तीव्र संताप व्यक्त करत त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, याबाबत अस्लम शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

नेमकं प्रकरण काय? : राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अस्लम शेख यांच्या मतदारसंघात मालवणीत वास्तव्याला असलेले हजारो रोहिंगे आणि घुसखोर बांग्लादेशींच्या विरोधात मोहीम उभारली आहे. प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून सध्या इथं अनधिकृत बांधकामावर कारवाई सुरु आहे. प्रशासनानं त्या भागात पहिल्या टप्प्यात 9 हजार चौरस मीटरचा सरकारी भूभाग अतिक्रमण मुक्त केला असून कारवाई अद्याप सुरूच आहे. यासंदर्भात मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, "एकीकडे मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असताना आमदार अस्लम शेख मालवणीत अनधिकृत बांधकामाला खतपाणी घालून ते मुंबईच्या सुरक्षेशी खेळत आहेत. हे आम्ही खपवून घेणार नाही. स्थानिक आमदार हे सातत्याने समाज विघातक शक्तीला अभय देत असून भारतीय संविधानाच्या मुल्यांना ठेच पोहचविण्याचे काम करत आहेत. तसंच घुसखोर बांग्लादेशींच्या अनधिकृत बांधकामा विरोधातील कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न करून शासकीय कामकाजात ते सातत्याने अडथळा निर्माण करत आहेत. याबाबत पाठपुरावा करत असल्यानेच त्यांनी मला आणि माझ्या परिवाराला संपवण्याची धमकी दिली,"असं मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं. यासंदर्भात मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना पत्र लिहून तक्रार दाखल केली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.


मालवणी पॅटर्न मुळापासून उखडून टाकणार : "मालाड मालवणीचे आमदार हे सातत्याने रोहिंगे आणि बांग्लादेशींच्या घुसखोरीला प्राधान्य देऊन त्यांनी मालवणी पॅटर्न राबवला आहे. चौक सभा घेऊन त्यांनी दिलेल्या धमक्यांना आम्ही भीक घालत नाही. उलट त्यांचा मालवणी पॅटर्न आम्ही मुळापासून उखडून टाकणार आहोत," असा संताप मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी व्यक्त केला आहे. तसंच मंत्री लोढा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन मुंबई पोलीस आयुक्तांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही अमित साटम यांनी केली आहे. दरम्यान, आमदार अस्लम शेख सारख्या विघटनवादी शक्तींनी कितीही धमक्या दिल्या तरी देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर कसलीही तमा न बाळगता रोहिंगे आणि घुसखोर बांग्लादेशींच्या विरोधात कठोर कारवाईचा पाठपुरावा करत राहणार असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी नमूद केले.

हेही वाचा :

  1. जेजुरी गडावर चंपाषष्ठी उत्सवास सुरुवात; करवीरपीठाचे शंकराचार्य श्री नृसिंह भारती यांच्या हस्ते विधीपूर्ण घटस्थापना
  2. संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीतून काँग्रेसचा पंजा हद्दपार; तांबे-थोरात-खताळ घराण्यात संघर्ष
  3. जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यपकाचा मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा, प्रार्थना सुरू असताना विद्यार्थ्यांसमोर आला दारू पिऊन

TAGGED:

मुंबई
मंगलप्रभात लोढा
अमित साटम
अस्लम शेख
MANGAL PRABHAT LODHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.