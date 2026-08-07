भाजपा नगरसेवक आकाश राज पुरोहित यांना हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर, मंत्री लोढांनी तुरुंगाला दिली भेट
भाजपा नगरसेवक आकाश राज पुरोहित यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. दुसरीकडं पुरोहित असलेल्या तुरुंगाला मंत्री लोढा यांनी पुष्पगुच्छासह भेट दिली.
Published : August 7, 2026 at 7:38 AM IST
मुंबई : भाजपा नगरसेवक आकाश राज पुरोहित यांच्या 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीला 24 तास पूर्ण व्हायच्या आधीच मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केलाय. 50 हजारांच्या जात मुचलक्यावर आकाश पुरोहित यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या एकलपीठानं गुरूवारी जारी केलेत.यानंतर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मगंलप्रभात लोढा यांनी पुष्पगुच्छासह आर्थर रोड कारागृहाला भेट दिली होती.
कोर्टातील सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहून खटला उगाच लांबवत असल्याच्या कारणाखाली वॉरंट बजावूनही कोर्टात गैरहजर राहणाऱ्या आकाश पुरोहित यांना बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं जामीन नाकारत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
मंत्री लोढांची गुरूवारी आर्थर कारागृहाला भेट -दरम्यान आज अचानक राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि भाजपा नेते मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरूवारी भायखळा येथील आर्थर रोड कारागृहाला भेट दिली. त्यावेळी त्यांच्या सुरक्षारक्षकाच्या हातात एक पुच्छगुच्छही जेलच्या आतमध्ये नेला होता. बुधवारी कोर्टानं आकाश पुरोहित यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर त्यांची रवानगी याच कारागृहात करण्यात आली होती हे विशेष.हायकोर्टाच्या निर्देशांचा दाखला देत सत्र न्यायालानं केली होती कारवाई - यासंदर्भातील खटल्यावर बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोर्टानं भाजप नगरसेवक आकाश पुरोहित यांना 19 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावत त्यांचा जामीन अर्जही फेटाळून लावला होता. तसेच भाजपाच्या नगरसेविका शीतल गंभीर यांच्याविरोधात जारी केलेलं अजामीनपात्र वॉरंटही स्थगित करण्यास न्यायाधीश महेश जाधव यांनी नकार दिलाय. या आरोपींनी यापूर्वीही 24 एप्रिल 2026 च्या सुनावणीत अशाच प्रकारची टाळाटाळ केली होती. आधीचा वॉरंट 2000 रुपयांच्या दंडावर रद्द करण्यात आला होता. दंड भरला की काम होत, असा जर त्यांचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे, असे न्यायालयानं सुनावल होतं. आरोपींची ही सवय बनत चालली आहे. खटले आणि विशेष करून राजकीय खटले हे उगाच प्रलंबित राहता कामा नयेत, अशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचना स्पष्ट आहेत. त्यामुळे कुठेतरी आम्हालाही कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल, असं विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी पुरोहित यांना जामीन नाकारताना अधोरेखित केलं होतं.काय आहे प्रकरण - कोविडकाळात अनेकांना आपल्या नोकरी, व्यवसायपासून मुकावं लागलं होतं. पोटाची खळगी कशी भरायची या विवंचनेत असतानाच बेस्ट प्रशासनानं अनेकांना भरमसाठ विजबिल पाठवली होती. त्याविरोधात विरोधकाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपनं बेस्ट विरोधात तीव्र आंदोलन केलं होतं. इतकंच नव्हे तर बेस्टच्या तत्कालीन महाव्यवस्थापकांना घेरण्याचा प्रयत्न देखील केला गेला होता. या प्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह माजी आमदार अतुल शहा, भाजप नगरसेवक आकाश राज पुरोहित, नगरसेविका शीतल गंभीर व अन्य पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
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