अजित पवारांच्या विमान अपघाताचं कारण काय? मंत्री के. राममोहन नायडू यांच्यासह मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली महत्त्वाची माहिती
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू, नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे बारामतीमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांनी अपघाताबाबत ईटीव्ही भारतला महत्त्वाची माहिती दिली.
Published : January 28, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 5:50 PM IST
बारामती (पुणे)- जिल्हा परिषद निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मृत्यू झाल्यानं राजकीय वर्तुळात धक्का बसला आहे. विमान अपघात कशामुळे झाला, याबाबत अनेक अंदाज लावण्यात येत आहेत. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताबाबत ईटीव्ही भारतला माहिती दिली.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना विमान अपघाताबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, " आतापर्यंत फक्त प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. बारामती विमानतळावर एटीसी आहे. तेथून वैमानिकाशी झालेल्या संवादावरून सकाळच्या वेळी दृश्यमानता कमी होती, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यावेळी रनवे दिसत नव्हता. त्यामुळे विमानानं एक फेरी मारली. त्यानंतर लँड होताना हा अपघात झाला. एआयबीचे अधिकारी पोहोचले आहेत. त्यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे. डीजीसीएचे अधिकारीदेखील त्यांच्यासोबत तपास करणार आहेत. या कंपनीच्या विमानाचा 2023 मध्ये अपघात झाला होता. त्याबाबतदेखील तपास सुरू आहे. त्यावेळी डीजीसीएकडून ऑडीट झाल्यानंतर काही त्रुटी आढळल्या नव्हत्या.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, "प्रथमदर्शनी लँडिग करताना दृश्यमानता नव्हती, अशी माहिती समोर येत आहे. एआयबीची टीम तपास करेल. पण, सगळ्यात वाईट म्हणजे दादा (उपमुख्यमंत्री) आज नाहीत. दादांशिवाय पुणे आणि महाराष्ट्राचे राजकारण, यावर आज आणि आता विश्वास बसत नाही. ही खूप वेदनादायी घटना आहे. कार्यकर्ता म्हणून मला त्यांचा खूप वर्षे सहवास भेटलेला आहे. ते सर्वसामान्य माणसांशी जोडलेले नेते आणि लोकप्रिय नेते अशी त्यांची ओळख होती. असा नेता जाणे, ही महाराष्ट्राची हानी आहे. प्रत्येक जण कार्यकर्ता आणि प्रत्येक व्यक्ती हळहळत आहे. दादांची, ही जाण्याची वेळ नव्हती".
यापूर्वीदेखील या विमानाचा झाला होता अपघात-बारामती येथे बुधवारी सकाळी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विमानात असलेल्या इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. हे विमान यापूर्वी सप्टेंबर 2023 मध्ये मुंबई विमानतळावर उतरताना एका अपघातात सापडले होते, अशी माहिती नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं दिली आहे. 14 सप्टेंबर 2023 रोजी, VT-DBL म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या एका वेगळ्या लियरजेट ४५ विमानाचा मुंबई विमानतळावर उतरताना अपघात झाला होता. या घटनेचा तपास विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) करत आहे. 14 सप्टेंबर 2023 रोजी पाऊस आणि कमी दृश्यमानतेमुळे झालेल्या या अपघातात विमानात सहा प्रवासी होते. सुदैवानं तेव्हा कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) फेब्रुवारी 25 मध्ये व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेटचे नियामक लेखापरीक्षण केले होते. त्या वेळी लेखापरीक्षणात कोणत्याही लेव्हल-1 सुरक्षा त्रुटी आढळल्या नाहीत.
दोन्ही वैमानिक अनुभवी होते- नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, विमानातील वैमानिक अत्यंत अनुभवी होते. मुख्य वैमानिकाकडे एअरलाइन ट्रान्सपोर्ट पायलट लायसन्स होते. त्याला 15,000 तासांपेक्षा जास्त उड्डाणाचा अनुभव होता. त्याची शेवटची वैद्यकीय तपासणी नोव्हेंबर 2025 मध्ये झाली होती. तर सह-वैमानिकाकडे कमर्शियल पायलट लायसन्स होते. त्याला 1,500 तासांच्या उड्डाणाचा अनुभव होता. एएआयबीचे महासंचालक जी.व्ही.जी. युगंधर सध्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी बारामतील पोहोचत आहेत. तपास पथके सध्या फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर मिळवण्यासाठी काम करत आहेत.
