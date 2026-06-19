शिवसेना उबाठातील बंडावर मंत्री जयकुमार गोरे यांची पहिली प्रतिक्रिया; 'ऑपरेशन टायगर'वर पुणे वारी बैठकीत व्यक्त केलं मत
'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांच्या बंडावर आणि मतदारांच्या अपमानावर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुण्यात आषाढी वारी बैठकीदरम्यान प्रतिक्रिया दिली.
Published : June 19, 2026 at 6:14 PM IST
पुणे : राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पक्षफुटीची घटना घडली. 'ऑपरेशन टायगर'च्या माध्यमातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सहा खासदारांनी शिवसेनेला पाठिंबा देत स्वतंत्र गट स्थापन केल्याची चर्चा आहे. हा सगळा प्रकार घडत असताना हा मतदारांचा अपमान असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत मंत्री जयकुमार गोरे यांनी माध्यमांशी बोलताना आपलं मत मांडलं. पुण्यातील विधानभवन इथं शुक्रवारी (दि.19) मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीचं आयोजन केलं होतं. यावेळी ते बोलत होते.
खासदारांनी जनभावनेचा विचार केला असावा : "ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलं आहे, त्यांना जनभावना कळत असते. लोकप्रतिनिधीला पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जावं लागतं. लोकांना जर पटलं नाही तर ते लोकप्रतिनिधीला घरी बसवतील. या खासदारांनी जनभावनेचा विचार केला असावा," असं मत मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केलं.
'हा' विजय अभूतपूर्व असेल : "राजेंद्र राऊत हे केवळ महायुतीचेच नाही, तर सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून पुढं आले आहेत. राजेंद्र राऊत हे खूप मोठ्या फरकानं निवडून येतील. त्यांना बहुसंख्य मतदारांनी आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळं हा विजय अभूतपूर्व असेल," असं म्हणत मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीबाबत प्रतिक्रिया दिली.
आम्ही केवळ 'ऑपरेशन विकास' राबवतो : "विरोधी पक्षांनी आता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास उडाला आहेच, पण त्यांच्या स्वतःच्या लोकप्रतिनिधींचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी होत चालला आहे. त्यामुळंच त्यांचे सहकारी त्यांना सोडून जात आहेत. विरोधक दिवसेंदिवस अत्यंत कमकुवत होत आहेत. राजकारणात अशा प्रकारच्या चर्चा आणि राजकीय ऑपरेशन सुरूच असतात, ती योग्य वेळी होत राहतात. आमच्याकडं कोणतंही चुकीचं ऑपरेशन सुरू नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा आणि अगदी विरोधी पक्षातील आमदारांचाही पूर्ण विश्वास आहे. आपल्या भागात विकासकामं व्हावीत, अशी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची प्रामाणिक इच्छा असते. हा विकास केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच करू शकते. या विश्वासापोटी सर्व लोकप्रतिनिधी स्वतःहून आमच्यासोबत येत आहेत. त्यामुळं आम्ही केवळ 'ऑपरेशन विकास' राबवतो. लोक स्वतःहून आमच्यासोबत जोडले जातात," असं मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले.
जयकुमार गोरेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला : "त्यांचं काम खूप चांगलं चाललं आहे. असंच काम पुढंही चालू द्यावं, त्यांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा!," असं म्हणत मंत्री जयकुमार गोरेंनी उद्धव ठाकरेंनी टोला लगावला.
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