मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद योजनेत कागल अव्वल ठरेल : हसन मुश्रीफ
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद योजनेसाठी 1 हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. या योजनेचा आज कागलमधील वंदूरमधून मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.
Published : April 19, 2026 at 6:15 PM IST
कोल्हापूर : "राज्यातील गावांना जोडणाऱ्या शेत-पाणंदीच्या मजबुतीकरणामुळे गावगाड्याच्या विकासाला आणखी गती येईल. पूर्णपणे यांत्रिकीकरण असलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद योजनेसाठी 1 हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात कागल तालुका अहवाल ठरेल," असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. राज्यातील पहिल्या बळीराजा शेत-पाणंद योजनेचा शुभारंभ वंदूर ता. कागल इथं पार पडला, याप्रसंगी मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.
बळीराजा शेत-पाणंद योजनेचा शुभारंभ : ग्रामीण भागातील शेतरस्ते आणि पाणंद रस्ते यंत्रसामग्रीच्या साहाय्यानं 15 फूट रुंद आणि पक्के करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी महायुती सरकारकडून 1 हजार कोटींचा निधी राखीव असून, ग्रामीण भागातील शेतीमाल वाहतूक सुलभ करणं आणि शेतापर्यंत बारमाही रस्ते तयार करणं हा मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे. आज अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्तानं राज्यातील पहिल्या बळीराजा शेत-पाणंद योजनेचा शुभारंभ मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी बोलताना मंत्री मुश्रीफ यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार व्यक्त केले. "या योजनेसाठी इथं उपलब्ध करून देण्यात मंत्री बावनकुळे यांनी मोलाचा वाटा उचल्याचं सांगितलं. तसेच गावा-गावांना जोडणाऱ्या पाणंद रस्ते मजबूत झाल्यानं शेतातील शेतीमाल विक्रीसाठी जलद पोहोचण्यात मदत होईल. वाड्या वस्त्या आणि गावांना दळणवळणाची साधनं उपलब्ध होतील. यासाठी किलोमीटरला 15 लाख रुपये सरकारकडून खर्च करण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त निधी कागल मतदारसंघासाठी यावा, यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. या योजनेतही कागल तालुका अव्वल ठरेल," असा विश्वास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
यांची होती प्रमुख उपस्थिती : या कार्यक्रमाला जिल्हा बँकेचे संचालक भैय्या माने, कागल पंचायत समितीच्या सभापती सुवर्णा पाटील, जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा कांबळे, या योजनेचे सचिव कागल आणि राधानगरी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले, कागलचे तहसीलदार अमरदीप वाकडे, गटविकास अधिकारी कुलदीप बोंगे, वंदूरच्या सरपंच धनश्रीदेवी घाटगे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक बाळासाहेब पाटील, बबन खोडवे, पारिसा जंगटे यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
