ETV Bharat / state

"ईडी आणि मालमत्ता प्रकरणातून सुटका व्हावी, यासाठी मुश्रीफ-घाटगेंची युती", संजय मंडलिक यांची टीका

आता कागल आणि मुरगुड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत घाटगे-मुश्रीफ विरुद्ध मंडलिक असा संघर्ष होणार असल्याची स्पष्ट चिन्ह आता दिसू लागली आहेत.

Sanjay Mandlik
संजय मंडलिक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : नगरपालिका निवडणुकीसाठी परस्पर विरोधी दोन्ही गट कागलमध्ये एकत्र आले. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे यांच्या युतीचा किस्सा राज्यभर गाजला. मात्र मंत्री हसन मुश्रीफांच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा संपावा आणि घाटगे यांच्या मालमत्तेचे प्रकरण मिटावं, यासाठीच ही अनपेक्षित युती झाली असल्याची खरमरीत टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी केली. त्यामुळं आता कागल आणि मुरगुड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत घाटगे-मुश्रीफ विरुद्ध मंडलिक असा संघर्ष होणार असल्याची स्पष्ट चिन्ह आता दिसू लागली आहेत.

या प्रसंगाने मी अधिक खंबीर झालो : 21 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांचे अर्ज माघार घेण्याची मुदत आहे. म्हणून कागल नगरपालिकेसाठी देण्यात आलेल्या उमेदवारांना खबरदारी म्हणून अज्ञातस्थळी हलवण्यात आलं आहे. या उमेदवारांना आमिष आणि प्रलोभन दाखवू शकतात, यासाठीच ही खबरदारी शिवसेनेकडून घेण्यात आली असल्याचं यावेळी माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "प्रत्यक्ष निवडणूक आणि प्रचाराला सुरुवात होईल, तेव्हा कागल आणि मुरगुड शहरातील जनताच या उमेदवारांच्या मागं खंबीरपणे उभी राहील. कागलच्या राजकारणात मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे एकत्र आल्यानंतर मी अस्वस्थ झालो, एकटा पडलो अशी टीका माझ्यावर झाली. मात्र या प्रसंगाने मी अधिक खंबीर झालो आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार सदाशिवराव मंडलिक एकटे पडले, अशी चर्चा होती. त्यावेळी कोल्हापूरच्या जनतेने त्यांना उचलून धरलं. त्याचाच प्रत्यय कागल आणि मुरगुडच्या नगरपालिका निवडणुकीत येईल, " असा विश्वासही माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी व्यक्त केला.


संजय घाटगे आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट : राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जाणाऱ्या कागल तालुक्यात एकमेकाचे कट्टर राजकीय विरोधक मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे एकत्र आल्यानंतर भाजपाचे माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या गटात अस्वस्थता पसरली होती. यावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संजय घाटगे यांची समजूत काढू असं वक्तव्य केलं होतं. त्यानुसार आज कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयात संजय घाटगे आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट झाली. दरम्यान, घाटगे पिता-पुत्रांनी आपण भाजपासोबत जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं असल्यामुळं मंत्री हसन मुश्रीफ समजूत काढण्यात यशस्वी ठरल्याचं बोललं जात आहे. आता उद्या माघारीच्या अंतिम दिवशी कोणत्या राजकीय घडामोडी घडतात. याकडे अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. भाजपाला युती करायचीच नव्हती, निलेश राणेंचा कणकवलीत दावा; शिंदे-ठाकरेंचे पदाधिकारी एकाच व्यासपीठावर
  2. बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यामध्ये आणखी तिघांना अटक, कारवाईत पडला होता खंड
  3. ताम्हिणी घाटात थार गाडी दरीत कोसळली; तीन जणांचा मृत्यू, बचावकार्य सुरू

TAGGED:

कोल्हापूर
हसन मुश्रीफ
समरजीत घाटगे
संजय मंडलिक
SANJAY MANDLIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.