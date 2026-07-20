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'लोकसभेत 13 खासदार झाले, आम्ही एनडीएचे दुसरे वाटेकरी'- मंत्री गुलाबराव पाटलांचा मोठा दावा

शिंदे गटाचे 13 खासदार झाल्यानं केंद्रात अधिक मंत्रीपदे मिळतील, असं मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) म्हणाले.

Minister Gulabrao Patil
मंत्री गुलाबराव पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 8:30 PM IST

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जळगाव : लोकसभेत शिंदे गटात सहा खासदारांच्या प्रवेशाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्यानंतर शिवसेनेची (शिंदे) संसदीय ताकद वाढली आहे. त्याचा केंद्र सरकारमधील सत्तेच्या वाटपावर निश्चितच परिणाम होईल, असा विश्वास राज्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला. लोकसभेत आमच्या पक्षाची संख्या सातवरून 13 झाली आहे. त्यामुळं एनडीएमध्ये आम्ही दुसऱ्या क्रमांकाचे वाटेकरी झालो आहोत. आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेला अधिक चांगलं स्थान मिळेल, असं ते म्हणाले.



सरकारनं मध्यस्थी करावी : केंद्रात शिवसेनेला एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पक्षाची वाढलेली ताकद लक्षात घेऊन नेतृत्व योग्य निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, संसदेसमोरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना त्यांनी सरकारनं विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून मध्यस्थी करावी, अशी भूमिका मांडली. काहीजण सरकारची प्रतिमा बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी सरकारने पुढे येऊन प्रश्न सोडवावा, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री गुलाबराव पाटील (ETV Bharat Reporter)



विकास करणाऱ्यांनाच जनता साथ देते : उद्धव ठाकरे यांनी सरकार बदलण्याचा लढा सुरू झाल्याच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, केवळ आंदोलन केल्यानं सरकार बदलत नाही. त्यासाठी जनतेची मानसिकता बदलावी लागते. सध्या जनतेचा कल विकासाकडं असून, विकास करणाऱ्यांनाच जनता साथ देते. कोणता प्रतिनिधी आंदोलकांना भेटतो हा गौण मुद्दा असून, सरकारच त्यांचे प्रश्न सोडवेल. राजीनामा मागण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र कोणाचा आणि कोणत्या कारणासाठी राजीनामा मागितला जातो, याचाही विचार झाला पाहिजे, असं त्यांनी नमूद केलं.


शांततेत प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू : चाळीसगाव येथे प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावरून आमदार किशोर पाटील आणि आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यात सुरू असलेल्या वादावरही त्यांनी भाष्य केलं. हा प्रश्न सरकार योग्य पद्धतीने सोडवेल. महसूल मंत्री आणि संबंधित अधिकारी व्यवहार्यता तपासून निर्णय घेतील. हा महायुतीतील संघर्ष नसून दोन्ही आमदार आपल्या मतदारसंघाची भूमिका मांडत आहेत. हा प्रश्न शांततेत सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.



अद्याप समाधानकारक पाऊस नाही : जिल्ह्यात पावसानं दडी मारल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्यातील अनेक भागांत यलो अलर्ट असला तरी जळगाव जिल्ह्यात अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. पुढील एक-दोन दिवसांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पाऊस न आल्यास परिस्थिती भयावह होऊ शकते. उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय मांडणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.



प्रवेशासाठी इच्छुकांची मोठी यादी तयार : जळगाव ग्रामीणमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) नेते गुलाबराव देवकर यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चेवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. भाजपाने कोणाला प्रवेश द्यायचा हा त्यांचा निर्णय असला तरी शिवसेना-भाजपविरोधात निवडणूक लढवलेल्या व्यक्तींना प्रवेश देणं योग्य ठरणार नाही, असं ते म्हणाले. जर भाजपानं अशी पथ्ये मोडली, तर आमच्याकडेही प्रवेशासाठी इच्छुकांची मोठी यादी तयार आहे आणि आम्हीही त्यानुसार निर्णय घेऊ, असा अप्रत्यक्ष इशारा त्यांनी दिला.


प्रतिमा वाचवण्यासाठी पक्ष बदलतात : पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांवर टीका करताना गुलाबराव पाटील म्हणालं की, स्वतःची राजकीय प्रतिमा वाचवण्यासाठी किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाकण्यासाठी काहीजण पक्ष बदलतात. मात्र आम्ही मतदारसंघात काम करणारे कार्यकर्ते आहोत. प्रत्येक पक्षाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ठरलेली पथ्ये सर्वांनी पाळली पाहिजेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

गुलाबराव पाटील
SHIV SENA STRENGTH
MINISTER GULABRAO PATIL
लोकसभेत 13 खासदार
GULABRAO PATIL

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