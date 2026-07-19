शिवसेनेला केंद्रात तीन मंत्रीपदे मिळायलाच हवीत, मंत्री गुलाबराव पाटील यांची मागणी
राज्यातील राजकीय घडामोडींवर गुलाबराव पाटील यांच्या या वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार, राष्ट्रवादीचा एनडीए प्रवेश आणि महायुतीतील खातेवाटप या चर्चांना वेग आला आहे.
Published : July 19, 2026 at 3:31 PM IST
जळगाव : अवघ्या काही दिवसांपूर्वी ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. एकनाथ शिंदे 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत या 6 खासदारांना आपल्याकडे घेण्यात यशस्वी ठरले. त्यानंतर शनिवारी 18 जुलैला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या 6 खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता या खासदारांना कोणताही धोका राहिलेला नाही. या 6 खासदारांमुळे शिंदेंच्या शिवसेनेची ताकद आणखी वाढली आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिंदेंच्या शिवसेनेला मंत्रिपद देण्याबाबत चर्चा पाहायला मिळत आहे. यावरुन राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री आणि शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच गुलाबरावांनी सत्ता समीकरणं, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य भूमिकेपासून ते ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याच्या चर्चेपर्यंत अनेक राजकीय घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली.
गुलाबराव पाटील काय म्हणाले? : "शिवसेनेकडे लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून 15 खासदार असल्याने केंद्र सरकारमध्ये 3 मंत्रीपदं मिळण्यात कोणतीही अडचण नसावी. एकनाथ शिंदे हे भाजपचे सर्वात विश्वासू मित्र म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे वरचे नेतृत्व शिवसेनेला योग्य प्रतिनिधित्व देईल, याची मला खात्री आहे." असा विश्वास गुलाबराव पाटील यांनी माध्यमांसह बोलताना व्यक्त केला. ते जळगावमध्ये बोलत होते.
राष्ट्रवादी एनडीएमध्ये येण्याचे चित्र स्पष्ट : भाजपकडून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी एकत्र येण्याचा प्रस्ताव दिल्याची चर्चा आहे. गुलाबरावांनी या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली. "राष्ट्रवादीने काय करावं हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. मात्र दोन्ही राष्ट्रवादीतील नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी एनडीएमध्ये सामील होण्याचं चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे.", असं गुलाबरावांनी यावेळेस स्पष्ट केलं. तसेच दोन्ही राष्ट्रवादींच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय संबंधित पक्षांचे नेतेच घेतील, असंही गुलाबरावांनी म्हटलं.
अर्थखात्याबाबत गुलाबरावांची प्रतिक्रिया काय? : गुलाबराव पाटील यांनी सुनील तटकरे यांच्या अर्थखात्याविषयीच्या चर्चेवर बोलताना सावध भूमिका घेतली. "कोणाला कोणतं खातं द्यायचं हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील समन्वयाचा विषय आहे. त्यावर भाष्य करणे माझ्यासाठी उचित नाही," असं त्यांनी म्हटलं.
"त्यांनी ठरवले तर सर्व काही..." : गुलाबराव पाटील यांनी दोन्ही शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया दिली. "शिंदे साहेबांच्या मनात जे असेल, तेच आमच्या मनात असते. त्यांनी ठरवले तर सर्व काही शक्य आहे", असं गुलाबराव पाटील म्हणाले.
शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावे ही कार्यकर्त्याची इच्छा : एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावं का? यावर उत्तर देताना गुलाबराव पाटील म्हणाले, "कार्यकर्ता म्हणून माझीही इच्छा शिंदे साहेब मुख्यमंत्री व्हावेत अशीच आहे. मात्र अंतिम निर्णय दिल्लीतील आणि पक्षश्रेष्ठींच्या पातळीवर होतो. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नाही."
ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संभाव्य एकत्र येण्याबाबत गुलाबराव पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. "पवार कुटुंब एकत्र येत असेल, सर्वजण एकत्र येत असतील तर ठाकरे बंधूंनीही एकत्र यावे, ही चांगली गोष्ट आहे," असे गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
रामरक्षा आंदोलनावर प्रतिक्रिया काय? : "प्रभू श्रीराम हे आपले दैवत आहेत. रामरक्षेचं पठण करणे ही चांगली गोष्ट आहे", अशी प्रतिक्रिया गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
तृप्ती देसाईंचे आरोप आणि गुलाबरावांकडून भुसेंची पाठराखण : भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी शिक्षण खात्यावर यांनी केलेल्या आरोपांबाबत गुलाबराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आणि त्यांचे सहकारी दादा भुसे यांची पाठराखण केली. "कोणताही आरोप किती सत्य आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दादा भुसे हे ज्येष्ठ मंत्री असून त्यांची काम करण्याची पद्धत साधी आणि सरळ आहे. चुका निदर्शनास आणून देणे योग्य आहे. मात्र 'पैसे घेतल्याशिवाय काम होत नाही' असे सरसकट म्हणणे चुकीचं आहे", असं गुलाबरावांनी स्पष्ट केलं.
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