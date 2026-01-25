ETV Bharat / state

'हेमा मालिनी तुमची बायको आहे असं...', मंत्री गुलाबराव पाटील यांचं वादग्रस्त वक्तव्य

जळगावमधील एका सभेत बोलताना शिवसेना नेते तथा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या एका वक्तव्याची मोठी चर्चा रंगली आहे.

minister gulabrao patil
भाषणात बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 10:26 PM IST

जळगाव Gulbrao Patil On Hema Malini - राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकीचा निकाल १६ जानेवारीला जाहीर झाला. महापालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेनेच्या युतीला मोठं यश मिळालं. या महापालिका निवडणुकीनंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध ठिकाणी नेत्यांच्या सभा सुरू आहेत.

गुलाबराव पाटील यांचं वक्तव्य - जळगावमधील एका सभेत बोलताना शिवसेना नेते तथा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या एका वक्तव्याची मोठी चर्चा रंगली आहे. "तुमची बायको हेमा मालिनी आहे असं समजा," असं वक्तव्य गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे. या वक्तव्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार सुरू आहे. मतदानाचा हक्क पदाधिकाऱ्यांना समजावून सांगताना गुलाबराव पाटील यांनी हे वक्तव्य केलं. त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

भाषणात बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील (ETV Bharat Reporter)

तुमची बायको हेमा मालिनी आहे असं समजा - “राजाच्या पोटी आता राजा जन्माला येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक मत देण्याचा अधिकार सर्वांना समान दिला आहे. हेमा मालिनींना सुद्धा एक मत देण्याचा अधिकार दिला. त्याप्रमाणं तुमच्या बायकोलाही एक मत देण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळं मतदानाच्या दिवशी तुमची बायको हेमा मालिनी आहे असं समजा”, असं वक्तव्य गुलाबराव पाटील यांनी केलं.

एकनाथ खडसे यांच्यावर टीका - "खडसे माझ्यावर टीका करायचे की, गुलाबराव पाटील असा आहे, तसा आहे. अहो मी निवडून आलो आहे. मी असा तसा नाही. तुम्ही आम्हाला त्रास दिला. खडसे यांनी आम्हाला जेलमध्ये टाकलं. आमदार चंद्रकांत पाटलांना त्रास दिला. जिल्ह्यात तुम्ही सर्वांना त्रास दिला म्हणून तुम्हाला हे भोगावं लागतंय," असा हल्लाबोल गुलाबराव पाटील यांनी एकनाथ खडसे यांच्यावर केला. मोठ्या पदावर आपण जातो. मात्र, कंटिन्यू त्या ठिकाणी थांबणं हे कठीण आहे. मी देखील एकदा आमदारकीत पडलो होतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळं मंत्री होऊ शकलो, असंही पाटील यावेळी म्हणाले.

