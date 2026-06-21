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'फोटोतील मुलगी माझ्या दिवंगत मित्राची मुलगी; तिच्या लग्नाची जबाबदारी मी घेतलीय'-गिरीश महाजन

"फोटोतील मुलगी माझ्या दिवंगत मित्राची मुलगी आहे. तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर आहे", असे सांगत मंत्री महाजन यांनी विरोधकांच्या राजकारणावर तीव्र संताप व्यक्त केला.

girish mahajan on viral photo
गिरीश महाजन कुटुंबाचे फोटो दाखविताना (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 7:58 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 8:48 PM IST

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नाशिक- राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांचे व्हायरल झालेले आक्षेपार्ह फोटो हे मूळ नाहीत. आधुनिक एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले बनावट फोटो असल्याचं महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी आक्षेपार्ह फोटोवरून पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं आहे.



मंत्री महाजन यांनी काय म्हटलं?- मंत्री महाजन यांनी पत्रकारांना आपल्या कुटुंबाचे मूळ फोटो दाखवत आरोपांवर स्पष्टीकरण दिलं. मंत्री महाजन म्हणाले की," माझ्याशी संबंधित फोटो शेअर केले जात आहेत. ती मुलगी माझ्या मित्राची मुलगी आहे. तिचे वडील आज हयात नाहीत. आमचे कौटुंबिक संबंध आहेत. मी तुम्हाला काही फोटो दाखवतो. त्यांच्या फॅमिलीसोबतचे गणपती किंवा इतर ठिकाणचे आहेत. ते मुंबईत येतात. तेच फोटो व्हायरल केले जात आहेत. त्यात काही फोटो सेल्फी आहेत. काही फोटो क्रॉप केले आहेत. त्या फोटोत माझी पत्नी आणि मुली आहेत. एआयचा वापर करून हे फोटो व्हायरल केले जात आहेत. अशामुळे काहींना आयुष्यातून उठावं लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. राजकारण आहे, त्यात आपण लढू. मात्र, हे जाणीवपूर्वक असे फोटो व्हायरल केले जात आहेत".

मंत्री गिरीश महाजन यांनी काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)

"मी सायबर सेलमध्ये तक्रार दिली आहे. त्याचं सर्टिफिकेट मला मिळालं आहे. मी मुख्यमंत्री यांच्याशी बोललो आहे. ही बातमी दिली आहे. ही परिस्थिती खूप गंभीर आहे. त्यावर कारवाई केली जाईल, असा विश्वास आहे. यात कोण आहे, याची कल्पना नाही. राजकारण यावर सुरू आहे. आपण राजकारण करतो. त्यात दोन हात करू. मात्र, हे जाणीवपूर्वक केलं जात आहे. याबाबत मी उच्च न्यायालयात मी जाणार आहे. हे फोटो व्हायरल करणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. त्याची लिस्ट माझ्याकडे आहे", असं सांगत मंत्री महाजन यांनी आक्षेपार्ह फोटो करणाऱ्यांना इशारा दिला.


गुन्हा दाखल करा- गिरीश महाजन यांच्याशी संबंधित सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक पोस्ट प्रसारित केल्याप्रकरणी मुंबईत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, नाशिक सायबर पोलिसांकडेही भाजपा नगरसेवकानं तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्यानुसार, नाशिक सायबर पाेलिसांनी फेसबुकला ऑनलाइन नाेटीस पाठविली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवरील आणि फेसबुकवरील गावठी चाणक्य या पेजवरून मंत्री महाजन यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणारा मजकूर व्हायरल करण्यात आला होता. यामुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का पोहोचवून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या कृत्याविरोधात सातपूर येथील नगरसेवक नितीन निगळ यांनी नाशिक शहर पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार करुन संबंधित यूजरवर आयटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

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Last Updated : June 21, 2026 at 8:48 PM IST

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गिरीश महाजन व्हायरल फोटो प्रकरण
GIRISH MAHAJAN VIRAL PHOTO

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