सिंहस्थ कुंभमेळा 2027: भाजपाकडून डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी प्रमुख साधू महंतांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण
2027 साली नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी जवळपास 18 हजार झाडं तोडण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॅमेज कंट्रोल म्हणून 15000 वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम सुरू झालाय.
Published : December 15, 2025 at 3:48 PM IST
नाशिक : नाशिकमध्ये 2027 सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी नाशिकच्या पंचवटी भागातील तपोवन परिसरामध्ये साधुग्राम बांधण्यात येणार आहे. या साधुग्रामसाठी जवळपास 1800 झाडं तोडण्यात येणार आहेत. पर्यावरणप्रेमींनी याला विरोध केला असून नाशिककरांनी देखील त्याला पाठिंबा दिला आहे. अशात भाजपाकडून डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी आजपासून 15000 झाडांच्या वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला गिरीश महाजन तसंच अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे प्रमुख साधू महंत उपस्थित होते. वृक्षारोपण कार्यक्रमाला त्र्यंबकेश्वरच्या 10 तसंच नाशिकच्या 3 आखाड्यांचे प्रमुख उपस्थित होते. शहरात चार वेगवेगळ्या ठिकाणी 15 हजार वृक्ष लावले जाणार आहेत. आज पहिल्या टप्प्यात चार ठिकाणी 1000 वृक्षांचे रोपण करण्यात आले.
15 हजार पैकी एकही झाड मरणार नाही : "तपोवनातील झाडे तोडण्यावरून मला टार्गेट केलं जात आहे. काही राजकीय विरोधकांनी तर माझं कार्टून काढलं मला लाकूडतोड्या म्हटलं. मात्र माझं निसर्गावर प्रेम आहे. पंतप्रधानांचं देखील निसर्गावर प्रेम आहे. काहीजण बोलण्याच्या ओघात जास्त बोलून गेले. कुंभमेळ्याची गरज काय, साधू संत गांजा प्यायला येतात हे बोलणं आम्ही खपवून घेणार नाही. 15 हजार पैकी एकही झाड मरणार नाही. ही झाडं 1300 किलोमीटर वरून आम्ही आणली आहेत. मी स्वतः हैदराबादवरून राजमुंद्रीला गेलो पूर्ण एक दिवस देऊन झाडांची निवड केली. पहिल्या टप्प्यात 12 ते 15 फुटांची 2000 झाडं आणली आहेत. इतरही झाडं लवकर येतील. गेल्या कुंभमेळ्यात जेवढ्या राहुट्या होत्या, तेवढ्याच यावेळी असणार आहे. आम्हाला काही झाडं, झुडूपं काढावी लागतील. जी झाडं काढली त्याचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्रोपण करू. गेल्यावेळेची झाडं 70 टक्के जगली आहेत," असं कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
झाडांच्या शिफ्टिंगची व्यवस्था करावी : कुंभमेळा हा मोठा उत्सव आहे. प्रयाग प्रमाणेच नाशिकच्या कुंभमेळा झाला पाहिजे अशी सर्वांची इच्छा आहे. यासाठी जागा आवश्यक आहे. तपोवनात काही झाडांच्या शिफ्टिंगची व्यवस्था करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. पर्यावरण आणि स्वच्छता याचा आम्ही संदेश देतोय. गोदावरी स्वच्छतेसाठी आमच्यासोबत अनेकांनी सहभाग घेतला आहे. जुना आखाडाने 15 हजार वृक्षांच्या लागवडीचा संकल्प केला आहे. गिरीश महाजन यांनी 18 हजार झाडं लावण्याचा संकल्प केलाय. संपूर्ण राज्यात देखील अशाच पद्धतीने झाडं लावावीत, असं अखिल भारतीय आखाडा परिषद महामंत्री हरीगिरी महाराज यांनी म्हटलं आहे.
जुनी पाने गळतील नंतर नवीन पालवी फुटेल : आज लावलेली झाडं यात वड, कडूलिंब, अर्जुन आदी देशी बनावटीची झाडं आहेत. तीन फुटांचे खड्डे करून यात 15 फुटाची झाडे लावण्यात आली आहेत. योग्य प्रमाणात झाडांनुसार खत टाकण्यात आलं आहे. सुरुवातीला या झाडांची पानगळती होईल. मात्र पंधरा दिवसांनी पुन्हा नवीन पालवी फुटेल. सुरुवातीच्या आठ दिवस दिवसाआड पाणी द्यावं लागेल नंतर दहा दिवसानंतर पाणी दिलं तरी चालणार आहे. यातील सर्व झाडं जगतील असं पर्यावरण प्रेमी शेखर गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
साधूग्रामची जागा : "डाव्या विचाराचे लोक तपोवनात आंदोलन करत आहेत. मीडियामध्ये गैरसमज पसरवला जात आहे. ही साधूग्रामची जागा असल्यामुळं ती साधूंची जागा आहे. त्यांच्यासाठी काही नाममात्र झाडं तोडली जात आहेत. तसंच या झाडांचं री प्लांटेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आमची सर्वांना विनंती आहे की, या कारस्थानाला बळी न पडता सर्वांनी कुंभमेळाला मदत केली पाहिजे," असं नाशिक इस्कॉनचे प्रमुख मारुती प्राण दास यांनी म्हटलं आहे.
