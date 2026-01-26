'श्रेष्ठ व्यक्तीचं श्रेष्ठत्व नाकारण्याचा घाट दिसून आला'-वन अधिकारी जाधव यांचा गिरीश महाजनांच्या भाषणावर आक्षेप
प्रजासत्ताक दिनाला ध्वजवंदन कार्यक्रमातील भाषणात मंत्री गिरीश महाजन यांनी बाबासाहेबांचा उल्लेख न केल्यानं महिला वन अधिकाऱ्यानं जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांनी याबाबतची सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.
Published : January 26, 2026 at 3:23 PM IST
नाशिक- प्रजासत्ताक दिनाचा देशभरात उत्साह दिसून येत असतानाच नाशिकमध्ये वेगळीच घटना घडली आहे. मंत्री गिरीश महाजन आणि महिला सूत्रसंचालक महिलेनं प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेबांचा उल्लेख केला नसल्यानं वन अधिकारी माधवी जाधव यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडलं आहे. ईटीव्ही भारतशी बोलताना त्यांनी घटनेच्या शिल्पकाराला मानवंदना केल्याचा अभिमान असल्याचं म्हटलं आहे.
प्रजासत्ताक दिनी मंत्री गिरीश महाजन यांनी ध्वजवंदन केले. यावेळी मंत्री महाजन यांनी केलेल्या भाषणावर वनविभागाच्या महिला अधिकाऱ्यानं जोरदार आक्षेप घेतल्याची घटना घडली. मंत्री महाजन यांनी केलेल्या भाषणाबाबत वनाधिकाऱ्यानं संताप व्यक्त केला. मंत्री महाजन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव का घेतलं नाही, असा संतप्त सवाल या महिला अधिकाऱ्यानं उपस्थित केल्यानं काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.
नाशिकच्या पोलीस कवायत मैदान येथे प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम सुरू असताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. यावेळी मंत्री महाजन यांनी आपल्या भाषणात संविधानाशी संबंध नसलेल्यांचं नाव घेतल्याचा आक्षेप वन अधिकारी माधवी जाधव यांनी घेतला. तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव का घेतलं नाही, असा सवाल उपस्थित केला. वन विभागाच्या अधिकारी माधवी जाधव यांनी कार्यक्रमास्थळी घातलेल्या गोंधळानंतर काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होत. माधवी जाधव यांच्या सहकाऱ्यांनी समजूत काढत कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून त्यांना बाजूला नेलं. "मंत्री महोदयांनी बाबासाहेबांचे नाव घेतलं नाही. संविधान घडविलं त्यांनाच संपवायला निघालेत", असा आरोप या महिला अधिकाऱ्यानं केला आहे.
डॉक्टर बाबासाहेबांचं नाव न घेणं ही पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे . त्यांनी चूक मान्य करावी. मला सस्पेंड केलं तरी चालेल. वाळूच्या गाड्या उचलेल. माती काम करेल. पण बाबासाहेबांची ओळख पुसू देणार नाही. बाबासाहेबांना संपायचं काम करायचं नाही-वन अधिकारी, माधवी जाधव
वन अधिकारी माधवी जाधव म्हणाल्या, "जो संविधानाला कारणीभूत आहे, त्यालाच तुम्ही संपवायला निघाला आहात. पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे. मी माफी मागणार नाही. पालकमंत्र्यांची त्यांची चूक पदरात घ्यावी". संतापलेल्या अधिकाऱ्यांना महिला पोलिसांनी समजाविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं, "मला मीडियाशी देणे-घेणे नाही. वाळू गाड्या उचलीन. मातीकाम करेन. पण, बाळासाहेबांची ओळख पुसू देणार नाही. मला सस्पेंड करायचे असेल तर करू शकता. बाबासाहेबांना संपवायचं काम करायचं नाही. मी 26 जानेवारी मानत नाही. पण, लोकशाही आहे. मॅडम, तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात. पालकमंत्रीसुद्धा संविधानामुळे आहेत. कोणता जातीभेद केलेला नाही. समानता केलेली आहे. लोकशाहीला कारणीभूत नसलेल्यांची नावे घेतलेली आहेत. पण, प्रजासत्ताकदिनाचा मानकरी आहे, त्यांच नाव घेण्यात आलं नाही".
बाबासाहेब म्हटलं की संविधान- ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीनं वन अधिकारी माधवी जाधव यांना फोनवरून संपर्क केला असता त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, "परेड संचालनात आमच्या वनविभागाकडून मैदानावर होते. दरवर्षी मी सर्वांचे भाषण ऐकते. त्यांनी (पालकमंत्री गिरीश महाजन) सर्वांची नावे घेतले होते. पण, बाबासाहेबांना अभिवादनसुद्धा केलं नाही. जसं एच2ओ म्हटलं की पाणी येतं. तसं संविधान म्हटलं डॉ. बाबासाहेब आणि बाबासाहेब म्हटलं की संविधान येतं. हे समीकरण आपल्याला विसरता येत नाही. आज मी सुशिक्षित महिला म्हणून आहे, नोकरी केवळ संविधानामुळे करत आहेत. देशामुळे करोडो महिला संविधानामुळे नोकरी करतात".
घटनेच्या शिल्पकाराला मानवंदना दिल्याचा अभिमान- पुढे वन अधिकारी माधवी जाधव यांनी म्हटलं, " मी रितसर मंचावर गेले. मंत्री बक्षीसवितरण करत होते. त्यांनी बाबासाहेबांचं नाव घेतलं नाही. त्यांना अभिवादन केलं नाही, हे सूत्रसंचालक महिलेला सांगितलं. त्यांना मंत्र्यांशी बोलायचं असल्याचं सांगितलं. तेव्हा ते गेल्यानंतर बोला, असे सांगितलं. झेड सिक्युरिटीमध्ये असल्यानं त्यांना सेकंदभरही वेळ नसतो. तपोवनातील झाडे तोडू नका, असेही बोलायचं असल्याचं सांगितलं. तशी विनंती करायाची असल्याचं सांगितलं. त्या महिलेला कोणतीही धक्काबुक्की केली नाही. त्या महिलेनंही सूत्रसंचालन करतानाही बाबाबासाहेबांचे एकदाही नाव घेतलं नाही. हे सगळं स्क्रिप्टेड होते. बाबासाहेबांना अभिवादन, जयघोष किंवा त्यांच्या स्मृतीचा उल्लेखदेखील केला नाही. म्हणजे हा निव्वळ जातीयवाद दिसून आला. श्रेष्ठ व्यक्तीचा श्रेष्ठत्व नाकारण्याचा घाट दिसून आला. मी मनातून डॉ. बाबासाहेबांचा जयघोष केल्याचं म्हटलं. त्यानंतर मला पोलिसांनी उचलून गाडीत बसवलं. आता पोलिसांनी नुकतेच सोडलं आहे. मी माझ्यातर्फे घटनेच्या शिल्पकाराला मानवंदना दिली. याचा मला अभिमान आहे".
हेही वाचा-