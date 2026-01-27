ETV Bharat / state

किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्री गिरीश महाजन यांची चर्चा, मात्र लाँग मार्च मंत्रालयावर धडकण्यासाठी तयार

किसान आंदोलकांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतरच या मोर्चातून माघार घेतली जाणार असल्याचं किसान सभेच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.

मंत्रालयात किसान सभेच्या नेत्यांसोबत बैठक
मंत्रालयात किसान सभेच्या नेत्यांसोबत बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 7:13 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 7:42 PM IST

मुंबई/ठाणे - माकपा आणि किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली नाशिकहून निघालेला लाँग मार्च ठाणे जिल्ह्यात पोहचला आहे. आदिवासी, शेतकरी, महिला, पुरुष मोठ्या संख्येनं या मोर्चात सहभागी झाले होते. 3 फेब्रुवारीला हा लाँग मार्च मुंबईत पोहचून मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मोर्चाच्या प्रतिनिधींना राज्य सरकारनं चर्चेसाठी मंत्रालयात आमंत्रित केलं होतं. या बैठकीनंतर बोलताना सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतरच या मोर्चातून माघार घेतली जाणार असल्याचं किसान सभेच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.


गिरीश महाजन काय म्हणाले - “अखिल भारतीय किसान सभेचा लाँग मार्च निघाला असून त्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारसोबत सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आदिवासी विकास, महसूल, शिक्षण आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित प्रश्न मांडण्यात आले. वनपट्ट्यांसंदर्भातही त्यांची ठोस मागणी होती. मांडलेल्या मागण्यांपैकी काही मागण्या आधीच पूर्ण झाल्या असून उर्वरित मागण्या वेळेत पूर्ण केल्या जातील. मुख्यमंत्री या विषयावर सकारात्मक असून, शेतकरी संघटना मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. त्यानंतर हा मोर्चा थांबवण्यात येईल.”

बैठकीनंतर माहिती देताना गिरीश महाजन आणि गावीत (ETV Bharat)


माजी आमदार जे. पी. गावीत काय म्हणाले - “नाशिकमधील पाणी खानदेशात वळवण्याच्या मागणीवर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. वनजमिनीच्या प्रश्नावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मात्र अनेक ठिकाणी कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्यांच्या ताब्यात प्रत्यक्ष कब्जा आहे, त्यांना कायद्यानुसार हक्क मिळावेत, यासाठी आम्ही आलो आहोत. कायद्यात जे आहे तेवढंच आम्हाला द्यावं, ही आमची मागणी आहे. आतापर्यंत आम्ही चारवेळा लाँग मार्च काढले असून, काही योजना अमलात आल्याबद्दल सरकारचे आभारही मानले आहेत. आजच्या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित असायला हवे होते. आता थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर आमचे प्रश्न मांडायचे आहेत. त्या बैठकीत समाधानकारक निर्णय झाले तर पुढील निर्णय घेऊ; अन्यथा मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक होईपर्यंत हा मोर्चा सुरूच राहील.”


यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, “जिथे शेतकरी आणि आदिवासींचे प्रश्न असतील तिथे सरकार नेहमीच सकारात्मक असेल”

दुसरीकडे किसान सभेचं लाल वादळ ठाणे जिल्ह्यात धडकलं असून कसारा घाटातून मुंबईच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. महत्वाचं म्हणजे आज दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. काही तोडगा निघाला तर हे लाल वादळ येथेच थांबणार आहे असं सांगण्यात आलं होतं. जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर हा लाॅग मार्चा सुरूच रहाणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं. काल रात्री गिरीश महाजन यांनी या मोर्च्याकरांची भेट घेतली आणि किसान सभेच्या काही कार्यकर्त्यांना घेऊन आज मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक करणार असल्याचं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी दिलं होतं.


जमिनीचे हक्क, वनपट्टे आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या २५ हजारांहून अधिक आंदोलकांचा 'लाँग मार्च' मंगळवारी (ता.२७) दुपारी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील कसारा घाटात अर्थात मुंबईच्या वेशीवर धडकला. हा लाँग मार्च रविवारी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथून माजी आमदार जीवा पांडु गावित, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईकडे निघाला आहे. हातात लाल झेंडा आणि अनवाणी पायांनी 'आता माघार नाही, थेट मंत्रालय गाठणार' असा पवित्रा घेत हे वादळ मुंबईच्या वेशीवर धडकलं. दिंडोरी, सुरगाणा, पेठसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील आदिवासी महिला व पुरुष, शेतकरी, शेतमजुरांचा या लाँग मार्चमध्ये सहभाग आहे.


२०१९ आणि २०२३ मध्येही असंच हे 'लाल वादळ' मुंबईकडे झेपावलं होतं. अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चची ही पाचवी वेळ आहे. दरवेळी मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चा झाली. समित्या नेमल्या गेल्या. परंतु केवळ आश्वासनं मिळाली. जमिनीचे प्रलंबित वनपट्टे तसंच गायरान जमिनींचा सातबारा प्रत्यक्षात हातात न पडल्यानं आदिवासींचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला असल्याचं आंदोलक सांगत आहेत.


राज्य सरकारनं मागण्यांची पूर्तता न केल्यानं आंदोलकांनी मोर्चा थेट मंत्रालयावर नेण्याचा निर्णय घेतला. यात नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, चांदवड, नांदगाव, येवला निफाड, पेठ हरसूल, त्र्यंबकेश्वर, घोटी, इगतपुरीसह इतर तालुक्यातील आंदोलक सहभागी झाले असून मोर्चा मुंबईच्या दिशेनं जाताना ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, भिवंडी, कल्याण आणि मुरबाड तालुक्यातील तसंच पालघर जिल्ह्यातील किसान सभेचे कार्यकर्ते सहभागी होऊ लागले आहेत.

