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मंत्री गिरीश महाजन यांना नंदिनी नदी स्वच्छता मोहिमेदरम्यान सापडलं पिस्तूल, पोलीस तपास सुरू

नदी स्वच्छ करत असताना मंत्री गिरीश महाजन यांना पिस्तूल आढळून आली. या प्रकरणाचा पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Minister Girish Mahajan pistol
मंत्री गिरीश महाजन यांना नदी स्वच्छता करताना सापडलं पिस्तूल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 2:57 PM IST

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नाशिक - पर्यावरण दिनानिमित्त नाशिक महानगरपालिकेकडून नंदिनी नदी स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान गिरीश महाजन यांना एका पिशवीत गंजलेली पिस्तूल मिळून आली. यामुळं एकच खळबळ उडाली. यानंतर ही पिस्तूल पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

Minister Girish Mahajan pistol
मंत्री गिरीश महाजन यांना नदी स्वच्छता करताना सापडलं पिस्तूल (ETV Bharat Reporter)

मंत्री गिरीश महाजन यांना सापडले पिस्तूल - मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकच्या उंटवाडी परिसरात नंदिनी नदीची स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली होती. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. नदीतील प्लास्टिक, गाळ काढण्याचं काम सुरू असताना मंत्री महाजन यांनी स्वतः कचरा उचलण्यासाठी पुढाकार घेतला. यावेळी त्यांना एका काळ्या पिशवीत घातक गंजलेली पिस्तूल मिळून आली. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. शस्त्र आढळून आल्याने याची माहिती तत्काळ पोलिसांना देण्यात आली. अंबड पोलीसही काही वेळात घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी पिस्तूल ताब्यात घेतलं.

Minister Girish Mahajan pistol
मंत्री गिरीश महाजन यांना नदी स्वच्छता करताना सापडलं पिस्तूल (ETV Bharat Reporter)

पोलीस घटनास्थळी दाखल - नदी पात्रात शस्त्र आढळून आल्याचे समजताच स्वच्छता मोहिमेच्या आयोजकांनी तातडीनं स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी ते गंजलेले पिस्तूल आपल्या ताब्यात घेतलं आहे.

Minister Girish Mahajan pistol
मंत्री गिरीश महाजन यांना नदी स्वच्छता करताना सापडलं पिस्तूल (ETV Bharat Reporter)

सखोल तपास करू - "नंदिनी नदीत स्वच्छता करत असताना एक गावठी पिस्तूल मिळाले. ते गंजलेल्या अवस्थेत होते. हे पिस्तूल कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर? तसेच कोणी गुन्हेगाराने गुन्हा करून पुरावे नष्ट करण्यासाठी पिस्तूल नदीपात्रात फेकले नाही ना? याचा देखील तपास आम्ही करत आहोत. पिस्तूल गंजलेल्या अवस्थेत असल्याने ते फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यात येणार आहे," अशी माहिती मुंबई नाका पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीनिवास देशमुख यांनी दिली.

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TAGGED:

MINISTER GIRISH MAHAJAN PISTOL
NANDINI RIVER CLEANING CAMPAIGN
मंत्री गिरीश महाजन पिस्तूल
नंदिनी नदी स्वच्छता मोहीम
GIRISH MAHAJAN FOUND PISTOL

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