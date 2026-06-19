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संजय राऊतांच्या वक्तव्याला किंमत नाही; 'ते' फोटो पूर्णपणे मॉर्फ केलेले- मंत्री गिरीश महाजन यांचे स्पष्टीकरण

गिरीश महाजन यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या छायाचित्रांबाबत स्पष्टीकरण देताना ते फोटो पूर्णपणे बनावट आणि मॉर्फ केलेले असल्याचा दावा केला आहे.

Minister Girish Mahajan
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 3:13 PM IST

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बुलढाणा : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे 6 खासदार फुटल्यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासदार आणि शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर सडकून टीका केली होती. आता यावर महाजनांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. राऊतांना आपण फारसं महत्त्व देत नसल्याचं महाजनांनी म्हटलं आहे.

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (ETV Bharat)

'राऊतांच्या बोलण्याकडे फारसं लक्ष देत नाही' : “संजय राऊत यांना काहीही बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ते नेहमीच बोलत असतात, त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे मी फारसं लक्ष देत नाही. त्यांचं विधान हे त्यांच्या नेहमीच्या राजकीय शैलीचाच एक भाग आहे,” असं महाजन म्हणाले.

महाजनांनी पुढे सांगितलं की, राजकारणात प्रत्येकाला आपली मतं मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, विकासकामं आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारचं लक्ष केंद्रित असून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा कामावर भर देणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

व्हायरल फोटोबाबात महाजन काय म्हणाले? : महाजन यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या छायाचित्रांबाबत स्पष्टीकरण देताना ते फोटो पूर्णपणे बनावट आणि मॉर्फ केलेले असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणामागे कोण आहे, याचा तपास करण्यात येणार असून यासंदर्भात उद्या मुंबईत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

“हे फोटो कसे आणि कोणी मॉर्फ केले, याची मला माहिती नाही. मात्र, या प्रकरणात निश्चितपणे कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अफवा आणि खोटा प्रचार करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, “माझ्या कामावर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेला मी आश्वासन देतो की सत्य बाहेर येईल आणि दोषींना शिक्षा होईल,” असंही मंत्री महाजनांनी स्पष्ट केलं.

संजय राऊत काय म्हणाले होते? : उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार फुटल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी भाजपा नेते गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला होता. पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊतांनी म्हटलं होतं की, “खाकी वर्दीची आणि ED, CBI ची मस्ती दाखवत आहात. लोक कसे फुटतात हे गिरीश महाजन सांगत आहेत. एक दिवस ED आणि CBI माझ्याकडे आली तर सर्वात आधी गिरीश महाजनांनाच फोडून दाखवेन. सेक्युरिटी बाजूला करुन या मग राडा काय असतो हे सागंतो, चिंधीही अंगावर उरणार नाही”

यासोबतच राऊतांनी कुंभमेळ्याच्या कंत्राटांवरूनही गंभीर आरोप केले. “कुंभमेळ्याचे कंत्राटं कुणाला दिले याची यादी माझ्याकडे आहे,” असा दावाही त्यांनी केला होता.

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GIRISH MAHAJAN ON SANJAY RAUT

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