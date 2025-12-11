'कोरोना रुग्णांच्या खिचडीपासून ते मिठीतल्या गाळापर्यंत' : एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंचा घेतला खरपूस समाचार
उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन यांनी उद्धव ठाकरेंचा खरपूस समसाचार घेतला.
नागपूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अथवा संघानं मला हिंदुत्व शिकवण्याचा प्रयत्न करू नये, असा हल्लाबोल आज उद्धव ठाकरे यांनी केला. त्यावर भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. "मुंबई लुटणाऱ्यांनी, कोरोना रुग्णांची खिचडी गिळणाऱ्यांनी, कोरोनात डेड बॉडीचा घोटाळा करणाऱ्यांनी, मिठीतला गाळ गिळणाऱ्यांनी गृहमंत्री अमित शाहांवर बोलू नये," असा खरपूस समाचार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. तर "उद्धव ठाकरे यांना नेमके सल्ले कोण देते," असा थेट प्रश्न भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी विचारला आहे. "मंदिराच्या बाजूनं निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तीच्या विरोधात महाभियोगाच्या प्रस्तावावर सही करताना त्यांना लाज वाटली नाही का," असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे. "उद्धव ठाकरे यांना आपण हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र आहोत, याचा विसर पडलेला दिसतो," असा खोचक टोलाही मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी लगावला.
मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाणाऱ्यांनी बोलावं ही शोकांतिका : "कोविडच्या काळात मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाणाऱ्यांनी, मिठीतला गाळ गिळणाऱ्यांनी, कोरोनात डेड बॉडी घोटाळा करणाऱ्यांनी, कोरोना रुग्णांची खिचडी गिळणाऱ्यांनी आणि मुंबई लुटणाऱ्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर बोलणं ही मोठी शोकांतिका आहे," असा खरपूस समाचार घेत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. "उद्धव ठाकरे म्हणतात की उपमुख्यमंत्रिपद असंवैधानिक आहे, तर त्यांच्या सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते. ते कसं काय चालत होतं," असा प्रश्न एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला. "ज्यांचं घर काचेचं असते, त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नये. एक सामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा राज्याचा मुख्यमंत्री होतो, हे त्यांना पचनी पडलेलंच नाही. त्यांची पोटदुखी सुरू आहे. तरी जनतेनं त्यांची जागा दाखवून दिली आहे," असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला आहे.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांचे चिरंजीव आहोत याचा विसर : "उद्धव ठाकरे यांनी आज खालच्या भाषेत बेछूट आरोप केले आहेत. खरं म्हणजे त्यांना असे सल्ले कोण देते, असा प्रश्न मला पडला आहे. आपण हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांचे चिरंजीव आहोत, याचा देखील त्यांना विसर पडला की काय असं वाटते. ज्या न्यायमूर्तीनी मंदिराच्या बाजूनं निकाल दिला, त्या न्यायमूर्तीच्या विरोधात इंडी आघाडी आणू पाहत असलेल्या महाभियोग प्रस्तावावर तुमचेच खासदार सह्या करतात, हेच का तुमचं हिंदुत्व," असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. "न्यायमूर्तींच्या निकालानं डीएमके, गांधी कुटुंबीय आणि अखिलेश यादव दुखावले असतील, तर ते एकवेळेस समजू शकतो. पण हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव त्या महाभियोग प्रस्तावास समर्थन देत असेल, तर तुमचे हिंदू प्रेम दिखावा आहे," असा आरोप गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
