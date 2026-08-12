कुंभमेळ्याचे काम देण्याच्या आमिषानं बनावट वर्क ऑर्डर प्रकरणी कुणाचीही हयगय केली जाणार नाही - गिरीश महाजन
कुंभमेळ्यातील कामे मिळवून देण्याच्या आमिषानं बनावट वर्क ऑर्डर तयार करून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला. त्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
Published : August 12, 2026 at 11:17 PM IST
जळगाव : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यातील कामे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत बनावट वर्क ऑर्डर तयार करून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर या प्रकरणावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात जामनेरमधील दोन जणांना अटक करण्यात आली असून मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहे. तसेच आणखी पाच ते सात आरोपींचा सहभाग असल्याचा संशय असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. या प्रकरणातील अटकेतील आरोपी तनय महाजन हा आपला फार दूरचा नातेवाईक असल्याचे स्पष्ट करत, “तो वाया गेलेला आहे. त्याच्यावर यापूर्वीही वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत,” असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
नातेवाईक असला तरी कारवाई होणार : कुंभमेळा वर्क ऑर्डर घोटाळा हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे सांगत महाजन म्हणाले, “नातेवाईक असो किंवा इतर कोणीही असो, कुणालाही सोडायचे नाही. ज्यांचे जे दोष असतील, त्यांच्यावर कठोर आणि कडक कारवाई केली जाईल.”याच पद्धतीने इतर प्रकरणांमध्येही बनावट वर्क ऑर्डर तयार करून नागरिकांची फसवणूक झाली असण्याची शक्यता व्यक्त करत महाजन यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली. “ही फसवणूक आहे. मी स्वतः या प्रकरणात तक्रार केली आहे. त्यामुळे कुणाचीही हयगय केली जाणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, तनय महाजन हा या प्रकरणातील मास्टरमाइंड असल्याचे सांगितले जात असले तरी या प्रकरणात आणखी काही मोठी नावे समोर येत आहेत का, तसेच मोठ्या रकमा कोणाकडे गेल्या आहेत का, याबाबतही माहिती तपासातून समोर येत असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
राज ठाकरे-फडणवीस भेटीवर महाजन म्हणाले : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीबाबत विचारले असता महाजन यांनी आपल्याला या भेटीतील चर्चेची माहिती नसल्याचे सांगितले. “राजसाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींना भेटायला गेले. त्यांच्यामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, याबद्दल मला काहीही माहिती नाही,” असे ते म्हणाले.
उज्ज्वल निकम आणि अमित शाह भेटीवर सावध प्रतिक्रिया : उज्ज्वल निकम यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याच्या चर्चेबाबत महाजन म्हणाले की, सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने अनेक जण केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेत आहेत. “काही कामानिमित्ताने ते भेटले असतील. देशात तसेच महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये उज्ज्वल निकम काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांची भेट झाली असेल,” असे महाजन यांनी सांगितले.
घाटकोपर दुर्घटनेवर दुःख व्यक्त : घाटकोपर येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेबाबत महाजन यांनी दुःख व्यक्त केले. ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याचे सांगत त्यांनी बचावकार्य सुरू असल्याचे नमूद केले. मुंबईतील डोंगराच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्नही गंभीर असल्याचे ते म्हणाले.“काही ठिकाणी नागरिकांना नोटीस देऊनही ते स्थलांतर करण्यास तयार होत नाहीत. एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग आणि इतर सर्व यंत्रणा सकाळपासून घटनास्थळी काम करत आहेत,” असे महाजन यांनी सांगितले.
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