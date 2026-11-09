एकनाथ शिंदेंचा मंत्री थेट भाजप मंत्र्यांच्या माणदेशात, शेतात साजरी केली दिवाळी, घोंगड्यावर बसून दुष्काळग्रस्तांसोबत फराळ
साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी माण तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली.
Published : November 9, 2026 at 7:16 AM IST
सातारा - सातारा जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेचा राडा आणि आता जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष निवडीचा पेच यावरून महायुतीत तणातणी सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय आणि सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी माण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सोबत दिवाळी साजरी केली. मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याच विधानसभा मतदारसंघात शिंदेंचा शिलेदार पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
निकालात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला भाजपापेक्षा अधिक जागा : राज्यातील महायुती सरकारमध्ये सातारा जिल्ह्यातील भाजपाचे दोन आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक मंत्री आहे. महायुती असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी मोठा सत्ता संघर्ष झाला. झेडपीच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने युती केली होती तर भाजपाने स्वतंत्र निवडणूक लढवली होती. निकालात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला भाजपापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे सातारा झेडपीवर भाजपाची सत्ता आणण्याचे स्वप्न धुळीला मिळाले होते. मात्र, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील यांना चक्क पोलिसांनीच धक्काबुक्की आणि मारहाण केली होती. त्यामुळे महायुतीत तणाव निर्माण झाला होता.
महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश : भाजपाकडून प्रशासकीय वापर होऊ शकतो, हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी सावध होती. परंतु झेडपीच्या राड्यामुळे बदनाम झालेल्या भाजपाने या निवडणुकीत सावध भूमिका घेतली. महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. निकालात भाजपा 9, राष्ट्रवादी काँग्रेस 8 आणि शिवसेना 4, असं चित्र समोर आलं. एकहाती सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपाकडे संख्याबळ नाही. तरीही भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे हे जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष भाजपाचाच होणार असल्याचे ठामपणे सांगत आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली : या सर्व घडामोडी ताज्या असताना दिवाळीच्या निमित्ताने सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माण तालुक्यात जाऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीआधी शिवसेनेत प्रवेश केलेले आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेले सख्खे बंधू शेखर गोरे हे पालकमंत्र्यांसोबत होते. त्यामुळे महायुतीत सर्व काही अलबेल नाही, याची प्रचिती येते.
मंत्री गोरे हे सातारा जिल्ह्यात आपला स्वतंत्र गट निर्माण करताहेत का? : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी खंडाळा तालुक्यात लक्ष घातले होते. मात्र, त्यांना यश मिळाले नाही. मंत्री गोरे हे सातारा जिल्ह्यात आपला स्वतंत्र गट निर्माण करताहेत का? अशी सुरू झाल्यानंतर भाजपामधूनच गोरेंना रोखण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचा प्रत्यय जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आला. भटक्या जाती, विमुक्त जमाती गटातील आपल्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी जयकुमार गोरे यांना फार कष्ट घ्यावे लागले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दगा फटका करणार, याची त्यांना कुणकुण होती. त्यामुळे गोरे यांनी आपली ताकद पणाला लावली.
निकालानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उत्साहाचे वातावरण : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूक निकालानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सत्तासंघर्षाचा बदला घेण्याची तयारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये सुरू नाही ना? भाजपाचे खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हेदेखील 'न्यूट्रल' मोडमध्ये असल्याने जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष कुणाचा होणार, याची उत्सुकता ताणली आहे.
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