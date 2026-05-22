'विधानपरिषदेची पुण्याची जागा मिळणं हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कायदेशीर हक्क'-दत्तात्रय भरणे

पुण्यातील बारामती हॉस्टेल येथे आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे पक्षाच्या निर्णयाबाबत आणि भूमिकेबाबत माहिती दिली.

Dattatray Bharne after NCP meeting
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे माध्यमांशी बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 22, 2026 at 1:44 PM IST

पुणे- विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षातील नेत्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पुणे स्थानिक स्वराज्यसंस्था विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं दावा केला आहे. निवडणुकीकरिता उमेदवार देणयाच्या संदर्भात पक्षाच्या नेत्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.



पुण्यातील बारामती हॉस्टेल येथील बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी आणि सर्व आमदार उपस्थित होते. या बैठकीनंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की" ही बैठक पुणे जिल्ह्याची होती. आमचे नेते अजित पवार ही बैठक आयोजित करायचे. पण, आज सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत पक्ष संघटना आणि पक्षाचे कार्यकर्ते यांना न्याय कसा देता येईल, याबाबत चर्चा झाली. पुणे जिल्हा हा दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांना मानणारा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा पवार ज्यांना उमेदवारी देतील, ते अंतिम असेल, असं आजच्या बैठकीत ठरलं आहे. विधानपरिषदेची पुण्याची जागा मिळणं हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कायदेशीर हक्क आहे. आमच्या पक्षात खूप जण इच्छुक आहेत. उमेदवार शहराचा की जिल्ह्याचा याबाबत निर्णय सुनेत्रा पवार हे निर्णय घेतील".

इंधनाचा खप 20 टक्क्यांनी वाढला - परभणी येथे सातबारा असल्याशिवाय पेट्रोल डिझेल मिळणार नसल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. याबाबत भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की," असं करणं हे चुकीचं असून राज्यात पेट्रोल डिझेलचा साठा आहे. कोणीतरी अफवा पसरवत आहे. अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर गर्दी होत आहे. इंधनाचा खप 20 टक्क्यांनी वाढला आहे. विनाकारण कोणीही गर्दी करू नये. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये".


एकमेकांना भेटणं म्हणजे पक्ष बदलणं नाही- शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार आपल्या संपर्कात आहेत, असा दावा केला होता. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर दत्तात्रय भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की," ते खूप मोठे नेते आहे. कोणताही आमदार कोणाच्याही संपर्कात नाही. आम्ही महायुती म्हणून एकत्र आहोत. महायुतीमधील नेते एकमेकांना भेटणं म्हणजे पक्ष बदलणं नाही", असं यावेळी त्यांनी सांगून संजय शिरसाठांच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली.

निवडणुकीचं असे असणार आहे वेळापत्रक- भारतीय निवडणूक आयोगानं (ECI) सोमवारी, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या (MLC) 'स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघां'मधील 17 जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केलं. मतदानासाठी सज्ज असलेल्या या 17 जागा वेगवेगळ्या कालावधीपासून रिक्त आहेत. त्यापैकी काही सदस्यांचा कार्यकाळ तर जानेवारी 2022 मध्येच संपला होता. या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या संदर्भात, संबंधित सर्व मतदारसंघांमध्ये 'आचारसंहिता' (Model Code of Conduct - MCC) तात्काळ प्रभावानं लागू करण्यात आली आहे

  • 2 जून रोजी अर्जांची छाननी आणि 4 जून रोजी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे.
  • निवडणुकांसाठी 18 जून रोजी मतदान होणार असून 22जून रोजी मतमोजणी केली जाईल.
  • ही संपूर्ण प्रक्रिया जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणं अनिवार्य आहे.
  • 25 मे रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून, 1 जून रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे.

महाविकास आघाडी आणि महायुतीची प्रामुख्यानं होणार लढत- पुणे आणि सोलापूरसारख्या महापालिकांवर आपले वर्चस्व यशस्वीरित्या प्रस्थापित केल्यानंतर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांपैकी मोठा वाटा आपल्यालाच मिळेल, अशी भाजपाला अपेक्षा आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना; ठाणे-पालघर आणि रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग यांसारख्या आपल्या बालेकिल्ल्यांमधील जागा मिळवण्यासाठी जोरदार वाटाघाटी करत आहे. काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना (UBT) आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP) यांचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे.

