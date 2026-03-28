'अशोक खरातबाबत काहीच माहिती नव्हतं, तो चुकीचा माणूस, कठोर शिक्षा...'; मंत्री दत्तात्रय भरणे
अशोक खरात प्रकरणात नाव पुढं आल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यासह अशोक खरात प्रकरणावर मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 28, 2026 at 2:42 PM IST
पुणे : राज्यात अशोक खरात प्रकरणात अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदानंतर आता राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिला आहे. या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दत्तात्रय भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले "याबाबत सुरवातीला खरंच मला काहीच माहिती नव्हती. अशोक खरात अत्यंत चुकीचा माणूस असून त्याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. राज्यातील भोंदूबाबांवर सरकार कडक कारवाई करेल." शनिवारी राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
अशोक खरात कोण? हे मला माहिती नव्हतं : "मी ज्यावेळी याबाबत प्रतिक्रिया दिली तेव्हा अशोक खरात संदर्भात जास्त माहिती नव्हती. अशोक खरात कोण? हे मला माहिती नव्हतं. त्याच्याबाबत नंतर कळालं की तो भोंदूबाबा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे या लोकांना ठोकून काढलं पाहिजे. अजित दादांनी आणि आमच्या पक्षातील नेत्यांनी कधीच अशा भोंदूबाबाला कधीच जवळ केलं नाही. या भोंदूबाबाची 100 तील एखादी गोष्ट खरी होते. त्याचाच प्रसार केला जातो, त्यावर विश्वास ठेवला जातो. राज्यात चांगले महाराज देखील आहेत. खरात अत्यंत चुकीचा माणूस असून त्याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. मी अशोक खरातची बाजू कधीच घेणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीमध्ये जे बाहेर येईल ते समजेल. तसंच दोषींवर कारवाई होईल," असं म्हणत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
... सरकार त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार : "अशोक खरात प्रकरणातून शिकायला मिळेल. राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जेव्हा एखादी घटना घडते, तेव्हा माणसाला शिकायला मिळतं. शासन याबाबत काळजी घेईल आणि राज्यातील भोंदूबाबा आणि महिलांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करेल," असं मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.
नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर शेतकऱ्यांना मदत मिळणार : "या दिवसात कधी पाऊस नसतो. मात्र, या वेळेस अनेक ठिकाणी गारपीट झाली आहे. पावसामुळं शेतीचं नुकसान जास्त होत आहे. अनेक जिल्ह्यांना याचा फटका बसला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. त्याचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचनाम्याचं काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. अजूनही पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच मदत केली जाईल," असं म्हणत अवकाळी पावसावर मंत्री भरणे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
विद्यार्थी मृत्यूबाबत चौकशी होईल : "पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात एका विद्यार्थ्याचा शॉक लागून मृत्यू झाला. याप्रकरणाची चौकशी होईल. यातील दोषींवर कारवाई केली जाईल. तो विद्यार्थी बीड जिल्ह्याचा होता. त्याला शॉक कशामुळं लागला? याचा तपास केला जाईल. तसंच तिथलं ऑडिट केलं जाईल," असं मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.
मंत्री झिरवळ प्रकरणी चौकशीचे आदेश : "मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या व्हिडिओबाबात मुख्यमंत्र्यांनी आधीच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला टार्गेट केलं जातंय असं नाही. सगळ्यांचीच नावं आणि फोटो आहेत. थोडं थांबा, वाट पाहा. जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर निश्चित मुख्यमंत्री कारवाई करतील," अस कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.
