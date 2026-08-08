सुनेत्रा पवार की सुनील तटकरे? राष्ट्रवादीत नक्की काय चाललंय? भरणेंनी थेटच सांगितलं!
सुनेत्रा पवारांच्या मार्गदर्शनात तटकरे, भुजबळ, पटेलांचे नेतृत्व मजबूत आहे, असं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी सांगितलंय.
Published : August 8, 2026 at 4:40 PM IST
बारामती : ''पक्षाचे काम सुनेत्रा पवार यांच्या मुख्य मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि प्रफुल्ल पटेल हे ज्येष्ठ नेते मिळून पक्ष संघटना अधिक बळकट करत आहेत'', असं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं आहे. सोशल मीडियावरील चर्चा आणि पक्षातील काही अंतर्गत घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भरणे यांनी सर्व नेत्यांच्या एकजुटीची ग्वाही दिली आहे. भरणे हे आज इंदापूर मध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
पक्षात काहीही चुकीचे चाललेले नाही : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांच्या सोशल मीडिया पोस्टबाबतही भरणे यांनी पक्षातील परिस्थितीवर भाष्य केलं. “पक्षात काहीही चुकीचं चाललेलं नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे,” असं त्यांनी सांगितले. पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याची भूमिका नेत्यांची असल्याचं सांगत “सुनेत्रा पवार आमच्या प्रमुख आहेत. त्या जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल,” अशी भूमिका भरणे यांनी स्पष्ट केली.
सुनील तटकरे यांच्याबाबतच्या वावड्या चुकीच्या : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या कामाबाबत बोलताना भरणे म्हणाले की, “सुनील तटकरे राज्याचे अध्यक्ष आहेत. ते सर्वांना बरोबर घेऊन काम करतात. सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते खूप चांगले काम करत आहेत. त्यांच्याबद्दल वावड्या उठवणे चुकीचे आहे.”
प्रशांत किशोर यांच्याबाबत कोणतीही चर्चा नाही : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याबाबत प्रशांत किशोर यांच्यासोबत चर्चा झाल्याच्या बातम्यांवर भरणे यांनी स्पष्ट शब्दांत खंडन केलं. “अशी कोणतीही चर्चा नाही. असा कोणताही सल्ला दिलेला नाही. त्यांचे आणि दादांचे संबंध चांगले होते, म्हणून ते भेटायला आले होते. कोणीतरी गैरसमजातून ही बातमी पसरवत आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यावर भरणेंचा निषेध : सुनेत्रा पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क झाला नसल्याचं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटल्याच्या मुद्द्यावर भरणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.“महाराष्ट्र हे महिलांचा सन्मान करणारे राज्य आहे. महिलांबाबत अशा प्रकारची टीका करणे अत्यंत चुकीचं आहे. त्याचा निषेध केला पाहिजे. कोणत्याही पक्षानं महिलांच्या बाबतीत असं करू नये,” असं भरणे म्हणाले. तसेच हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करावी आणि वापरलेल्या चुकीच्या शब्दांचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना आवाहन : राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर होत असताना “कर्जमाफीच्या याद्या हळूहळू येतील, त्यात तुमचं नाव असेल; त्यामुळं आत्महत्या करण्याचा विचार करू नका,” असंही भावनिक आवाहन राज्याचं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी बांधवांना केले. “तुमच्यावर तुमचे कुटुंब अवलंबून आहे, त्यांच्या मनाचा विचार करा,” असंही भरणे यांनी म्हटलं.
हिंगोली जिल्ह्यात मागील आठ महिन्यांत 41 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना भरणे यांनी सरकार अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं असल्याचं सांगितलं. “निवडणूक डोळ्यासमोर नसतानाही 56 लाख शेतकऱ्यांना 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजेत. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणार असून त्यांना सहकार्य करणार आहे,” असं भरणे यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या याद्या टप्प्याटप्प्यानं जाहीर होतील. त्यामुळे कर्जबाजारीपणामुळे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन करताना भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा विचार करण्याचेही आवाहन केलं.
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