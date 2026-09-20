‘नांदेडच्या बैठकीत माझ्यासमोर काजू-बदाम आलेच नाहीत’; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंचं स्पष्टीकरण
नांदेड येथे आयोजित मराठवाडा विभागीय दुष्काळ आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेल्या काजू-बदामाचा मुद्दा अकोल्यातही चांगलाच गाजला.
Published : September 20, 2026 at 5:45 PM IST
अकोला : राज्यात अत्यल्प पावसामुळं दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी नांदेड येथे काल दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली होती. या बैठकीला लातूर, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री सहभागी झाले होते.
माझ्यासमोर काजू-बदाम आलेच नाहीत : नांदेडमधील बैठकीत काजू-बदाम आलेच नाहीत, त्यामुळं काजू-बदाम खाण्याचा प्रश्नच येत नाही. कोणतेही कारण नसताना अकोल्यात काजू-बदाम खाण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकरणावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टीकरण देत, “नांदेडच्या बैठकीत माझ्यासमोर काजू-बदाम आलेच नाहीत,” असं स्पष्ट केलं. राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट असून, सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचंही भरणे यांनी सांगितलं.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : अमरावती विभागातील पीक परिस्थितीचा आढावा आज घेण्यात आला. या बैठकीत अमरावती विभागातील 56 तालुक्यांमध्ये पीक परिस्थिती गंभीर असल्याचं भरणे यांनी मान्य केलं. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, शेतकऱ्यांनी वेगळा विचार करू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. मुदतपूर्व पीक कापणीचे प्रयोग ज्या ठिकाणी सुरू आहेत, त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, बैठकीदरम्यान एका फोटोमध्ये अधिकारी झोपलेला दिसत असल्याच्या मुद्द्यावरही भरणे यांनी स्पष्टीकरण दिलं. “फोटो काढला तेव्हा अधिकाऱ्याचा डोळा लागला असेल,” असं ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कशी करता येईल? : अधिकारी आणि सरकार शेतकऱ्यांसोबत असून, अशा बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कशी करता येईल, याकडं लक्ष देण्याची गरज असल्याचं भरणे यांनी स्पष्ट केलं. शेतकरी संकटात असल्याची बाब सरकारच्या बैठकीत मांडणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली.
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