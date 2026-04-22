नाशिक मनपा शाळांमधील घटत्या पटसंख्येवर दादा भुसे आक्रमक; मालेगाव पॅटर्न राबवून पटसंख्या वाढवण्याचे आदेश
मनपा शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या 40 हजारांवरून 29 हजारांवर आल्यामुळं दादा भुसेंनी चिंता व्यक्त केली. पटसंख्या वाढवण्यासाठी 'मालेगाव मॉडेल' राबवत विकास आराखडा बनवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
Published : April 22, 2026 at 6:38 PM IST
नाशिक : महानगरपालिकेत मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत शिक्षण विभागाची बैठक झाली. यावेळी दादा भुसे यांनी मालेगाव तालुक्यातील यशस्वी शालेय उपक्रमाची चित्रफीत दाखवून नाशिकमध्ये त्या धरतीवर काम करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर भाष्य करत विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी शिक्षण विभागाला सूचना दिल्या.
विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आराखडा तयार करा : "महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 40 हजाराहून 29 हजारावर येणं ही चांगली बाब नाही. महानगरपालिकेच्या शाळा अशा प्रकारे बंद पडत असतील तर गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल. याकडं आपण गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी विकास आराखडा तयार करा," अशा सूचना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाला केल्या.
शाळेत स्वच्छतागृह अनिवार्य : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह असणं अनिवार्य आहे. त्यासाठी राज्य जिल्हा तसंच लोकसहभागातून निधी प्राप्त करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. "शिक्षकांच्या 25 टक्के अशैक्षणिक कामामध्ये कपात करण्यात आली असून उर्वरित कामाबाबतही शासन स्तरावर विचार करण्यात येत आहे. तसंच शहरातील तारांगण प्रकल्पाचा पूर्ण वापर करणं, पदोन्नती प्रक्रिया राबवून पवित्र पोर्टलसाठी जाहिराती देणं आणि एकल पालक योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं यावर भर द्यावा," अशा सूचना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या.
विकास आराखडा तयार करावा : "शाळा बंद करून त्या इमारती इतर कामांसाठी देण्याची प्रवृत्ती थांबवावी. तसंच येणाऱ्या काळात सर्व नगरसेवकांची बैठक लावून शाळांचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. गरजेनुसार नवीन शाळा किंवा वाढीव वर्गाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा त्याला एक तासात मंजुरी दिली जाईल. पुण्याच्या गर्देवाडी येथील ग्रामस्थ आणि शिक्षकांनी ज्या प्रकारे याचे चित्र बदलले त्याच धर्तीवर नाशिक महानगरपालिकेनं काम करावं," अशी अपेक्षा दादा भुसे यांनी व्यक्त केली.
सरकारी शाळेच्या समस्या सोडवू : "राज्यातील काही सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा झाली आहे. आपण नाशिकला शैक्षणिक हब करू शकतो का? यावर विचार विनिमय सुरू आहे. त्याचं अंतिम स्वरूप तयार झालं की आपल्यासमोर ठेवू. काही शाळांना मी सकाळी साडेआठ नऊ वाजता सुद्धा भेटी दिल्या आहेत. त्या ठिकाणी काही अपूर्णता होती त्याही पूर्ण करण्याच्या सूचना मी शाळांना दिल्या आहेत. काही नगरसेवकांनी माझ्याकडं तक्रार केली आहे की, काही शाळा पत्र्यांच्या आहेत तर काही शाळा गळत आहेत. हे प्रश्न आम्ही तत्काळ सोडवू, असं आश्वासन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिलं.
