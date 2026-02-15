दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलीनीकरण होणार का? छगन भुजबळांनी स्पष्टच सांगितलं
आता नवीन कॅप्टन आल्या आहेत. त्यांना बसू द्या, काम करून समजून घेऊ द्या. मग काय करायचे ते बघू, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय.
नाशिक - राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून दोन्ही गटाच्या नेत्यांमध्ये जुंपल्याचे बघायला मिळत आहे. याच विलीनीकरणाच्या चर्चांवर आता राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. "मला हे कळत नाही की रोज विलीनीकरणाची चर्चा का होत आहे. विलीनीकरण आजही करता येईल. एक महिन्याने, दोन महिन्याने करता येईल. घाई करण्याचे कारण काय आहे? सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यानंतर आता लवकरच आम्ही त्यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड करणार आहोत. यानंतर पक्षातील जे प्रमुख लोक आहेत ते विलीनीकरणाबाबतची चर्चा करण्यासाठी ज्या नेत्यांना बोलावतील त्यांच्यासोबत चर्चा होईल. आता नवीन कॅप्टन आल्या आहेत. त्यांना बसू द्या, काम करून समजून घेऊ द्या. मग काय करायचे ते बघू, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय. छगन भुजबळ नाशिकला आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय.
आता नवीन कॅप्टन नेमले आहेत ते बघतील : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून राज्यातील राजकारण कमालीचं तापलंय. शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पक्षाच्या मुखपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात विलीनीकरणानंतर पक्षाचे नेतृत्व अजितदादांकडेच जाणार होते, असा दावा केला होता. तसेच अजित पवार विलीनीकरणाची अधिकृत घोषणा 12 फेब्रुवारीला करणार होते, असे शरद पवारांच्या पक्षातील काही नेत्यांचे म्हणणे होते. यावर भुजबळ म्हणाले की, राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांनी विलीनीकरणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर मोघमपणे बोलण्यात काही अर्थ नाही. आता नवीन कॅप्टन नेमले आहेत ते बघतील. आमदारांची मीटिंग होईल. हा म्हणतो, तो म्हणतो म्हणून घाई का करत आहात? तीन-चार दिवसांत शपथ घेतल्यानंतर घाई केली. मग पहिल्या दिवसापासून विलीनीकरणाची चर्चा सुरू आहे, ती घाई नाही का? असा सवालही छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलाय.
सगळे मिळून पक्ष बनतो : आमदार हिरामण खोसकर, झिरवळ दिल्लीला गेलेत. त्यावर दिल्लीत मोदी, अमित शाहांना भेटायला गेलेत का? मला माहिती नाही. त्यांच्या खात्याचं काही काम असेल म्हणून गेले असतील. पक्ष संघटना म्हणजे काय? सगळे मिळून संघटना तयार होते, पक्ष बनतो. पक्ष म्हणजे बोर्ड आहे का? ऑफिस आहे का? तिथे काम करणारे कार्यकर्ते मिळून संघटना, पक्ष तयार होतो. ते सगळे बसून विचार करतील, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
पोलीस चौकशी करतील : मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या पीएच्या लाच प्रकरणावर भुजबळ यांनी म्हटलं की, पोलिसांकडे हे प्रकरण गेले असेल तर ते चौकशी करतील, त्यांनी स्वतः सांगितले आहे, असे काही असेल तर मी राजीनामा देतो, त्यात चूक काय? पोलिसांच्या मार्फत हे देखील उघड होईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.
