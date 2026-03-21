'राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी बंधनं पाळली पाहिजेत'; अशोक खरात प्रकरणावर मंत्री भुजबळांची प्रतिक्रिया
राज्यात सध्या गाजत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 21, 2026 at 5:40 PM IST
नाशिक : राज्यात सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातसोबतचे राजकीय आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "लोकांनी अंधश्रद्धेपासून दूर राहिलं पाहिजे. विशेषतः राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी काही बंधनं पाळली पाहिजेत. पोलीस याबाबत चौकशी करत आहेत ते योग्य ती कारवाई करतील."
काय म्हणाले छगन भुजबळ? : "अशोक खरात प्रकरणाबाबत मला बातम्यामधून माहिती मिळत आहे. मला त्याच्याबाबत जास्त माहिती नाही. माझे लोक देखील मला सांगत होते की, आपण तिकडं जाऊ. पण मी काही गेलो नाही. अंधश्रद्धेपासून दूर राहिलं पाहिजे, हे माझं मत आहे. काही चांगले साधूदेखील आहेत. ते चांगलं काम करीत आहेत. फार मोठी मंडळी त्यांच्याकडं जात होती. रुपाली चाकणकर तिकडं गेल्या. त्यांना कोणीतरी तिकडं नेलं असेल. मात्र राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी काही बंधनं पाळली पाहिजेत. पोलीस या प्रकरणाबाबत चौकशी करीत आहेत. तपासानंतर आरोपींवर कारवाई होईल. रुपाली चाकणकर तिथं नेहमी जात होत्या. त्यामुळं त्यांना विश्वस्त केलं असेल. मोठे लोक संस्थेवर असले तर मदत होईल म्हणून त्यांना संस्थेवर घेतलं असेल. रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला. रुपाली चाकणकर यांच्या पक्षातील पदाबाबत सुनेत्रा पवार निर्णय घेतील," असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत : "नाशिकमध्ये गॅस पुरवठा करण्यासाठी 135 गॅस एजन्सी काम करीत आहेत. आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीपूर्वी जितके गॅस उपलब्ध व्हायचे, तितक्याच गॅसचा पुरवठा सध्या नाशिक जिल्ह्यात होत आहे. परंतु कमर्शियल गॅसबाबत थोडी अडचण आहे. गॅसचा साठा करणाऱ्यांवर कारवाई करून अटक केलीय. ज्यांनी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेत. त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण झालंय," अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
