हेलिकॉप्टर हेलिपॅडऐवजी पार्किंगमध्ये उतरवलं; घटनेबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतिक्रिया

मंत्री छगन भुजबळ यांचं हेलिकॉप्टर हेलिपॅडऐवजी अचानक एका कार पार्किंगमध्ये उतरवण्यात आल्यानं एकच खळबळ उडाली. यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

हेलिकॉप्टर घटनेबाबत बोलताना मंत्री छगन भुजबळ
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 7:08 PM IST

पुणे : पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या दौऱ्यादरम्यान एक धक्कादायक प्रकार घडला. नियोजित हेलिपॅडवर हेलिकॉप्टर उतरवण्याऐवजी पायलटने थेट कार पार्किंगमध्येच उतरवलं. या घटनेमुळं कार्यक्रमस्थळी काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाला होता. दरम्यान, अनेक राजकीय नेत्यांनी व्हीआयपी प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, सुरक्षिततेच्यादृष्टीनं ही मोठी चूक मानली जात आहे. तर आता स्वतः छगन भुजबळ यांनी या घटनेवर स्पष्टीकरण दिलंय.

...म्हणून त्यांनी पार्किंगमध्ये हेलिकॉप्टर उतरलं : याबाबत भुजबळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "चुकून आमच्या पायलटला हेलिपॅड सापडलं नाही. म्हणून त्यांनी पार्किंगमध्ये हेलिकॉप्टर उतरलं, बाकी काहीही झालं नाही." महात्मा फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने फुलेवाडा येथे आज राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी भेट देत महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन केलं. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

हेलिकॉप्टर घटनेबाबत प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ


'ज्योती-सावित्री' या सुसज्ज शाळेचं उद्घाटन : यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, महात्मा फुले यांच्या आगामी 200व्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम होत आहे. महात्मा फुले यांचं जन्मगाव असलेल्या 'खनावडी' येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते 'ज्योती-सावित्री' या सुसज्ज शाळेचं उद्घाटन करण्यात आलं. "शिक्षण हाच प्रगतीचा पाया आहे, हे ओळखून या शाळेची उभारणी करण्यात आली आहे. पुरोगामी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी फुले-शाहू-आंबेडकरांचे तत्वज्ञान प्रत्येकाने आत्मसात करणं आवश्यक आहे."

खरात सारख्या लोकांमुळं नाशिक जिल्हा बदनाम : अशोक खरात प्रकरणाबाबत भुजबळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "आपल्या लोकांना सांगतो की अंधश्रद्धेपासून दूर राहा म्हणजे असे बाबा निर्माण होणार नाहीत. जे खरातच्या दुषकृत्यांमध्ये सामील आहेत, त्यांच्यावरती मुख्यमंत्र्यांचा वॉच आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्हा या लोकांमुळं बदनाम होत आहे."

