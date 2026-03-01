कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ५०० रुपये अनुदान जाहीर करा ; मंत्री छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडं मागणी
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 500 रुपयाचं अनुदान जाहीर करण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. छगन भुजबळ यांनी आपल्या मागण्यांचं निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं.
Published : March 1, 2026 at 8:21 PM IST
नाशिक : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करण्यासोबतच कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवण्यात यावं, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडीत प्रश्न : महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचं कांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळयाचं पीक आहे. कांद्याच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडीत असल्यानं नेहमीच त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी कांद्याच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होत असतो. देशातील एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो, तर राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांद्याचं उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहेत. जानेवारी महिन्यापासून कांद्याचे बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे १,००० रुपयांच्या आसपास स्थिरावलेले होते. कालपासून तर अनेक बाजार समित्यांमध्ये प्रतिक्विंटल ५०० रुपये आणि त्यापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याचं मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
विक्री पेक्षा उत्पादन खर्च अधिक : कांदा पिकासाठी बियाणं, रोपं तयार करणं, नांगरणी, लागवड, खतं, औषधं, सिंचन, मजुरी, काढणी, वर्गीकरण, साठवणूक व वाहतूक इत्यादी सर्व खर्च विचारात घेतल्यास प्रतिक्विंटल किमान १५०० रुपये इतका उत्पादन खर्च येतो. मात्र सध्या मिळणारा बाजारभाव हा खर्चाइतकाही नसल्याने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असून त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर्षी तर अवेळी आलेल्या पावसामुळे कांद्याच्या रोपाचं नुकसान झालं. वाढलेली मजुरी, खत आणि औषधांच्या खर्चानं शेतकरी बेजार आहे. बिगर मोसमी पाऊस आणि बदलते वातावरण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधीच मोठा फटका बसला आहे. तसेच उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालं असल्याचं मंत्री भुजबळ नमूद केलं आहे.
कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान : सन २०२३ मध्ये शासनानं कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिलं होते. सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक गंभीर असल्यानं राज्य शासनानं किमान प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीनं जाहीर करावं, जेणेकरून उत्पादन खर्चाचा काही भाग तरी भरून निघेल व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. इतर पिकांसाठी जशी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरविली जाते, तसे कांद्याचे सुद्धा उत्पादन खर्चावर आधारीत निश्चित धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. निर्यातीवरील निर्बंध व धोरणे स्पष्टपणे जाहीर करावीत, जेणेकरून शेतकरी आणि व्यापारी निश्चित धोरणांनुसार निर्णय घेऊ शकतील, असं मंत्री भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
आधारभूत किंमत ठरवावी : कांद्याचा उत्पादन खर्च, नफा आणि बाजारपेठेतील मागणी यावर आधारीत हमीभाव निश्चित करणं हा कांद्याच्या बाजारभावासाठी दीर्घकालीन उपाय देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सूचवलं आहे. यामध्ये कांद्याचा उत्पादन खर्च रु.१,५०० प्रति क्विंटल असल्यास, त्यात ५० टक्के म्हणजे रु.७५० ,नफा धरून रु.२,२५० आधारभूत किंमत ठेवावी. ३,००० रुपयांपर्यंत बाजारभाव असल्यास कोणतेही निबंध लावू नयेत. ३,००० ते ४,००० रुपयांपर्यंत भाव गेल्यास MEP (Minimum Export Price) लागू करावी. ४,००० ते ५,००० रुपयापर्यंत भाव गेल्यास Export Duty (निर्यात शुल्क) लागू करावी. ५,००० ते ६,००० रुपयापर्यंत भाव गेल्यास निर्यात बंदी लावावी अशा उपाययोजना भुजबळ यांनी सूचवल्या आहेत.
प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदान जाहीर करा : केंद्र सरकारकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता कांदा निर्यातीवर अचानक बंधनं आणलं जातात. मात्र ती उठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागतात. वारंवार बंधनं आल्यानं परदेशी आयातदारांना भारतीय कांद्याची शाश्वती वाटेनाशी झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तान, चीन, इजिप्त यांसारख्या देशांकडून कांदा खरेदी सुरू केली आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी शासनानं प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीनं प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावं, त्याचप्रमाणं कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविण्याबाबत केंद्र शासनाकडं आग्रह धरावा, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली आहे.
