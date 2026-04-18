'नाशिक TCS प्रकरणात न्याय हवा, पण उद्योग बदनाम नको'; मंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका

नाशिक टीसीएस कथित धर्मांतर प्रकरणावरुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

Minister Chhagan Bhujbal on Nashik TCS case
नाशिक टीसीएस कथित धर्मांतर प्रकरणावरुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली (ETV Bharat Reporter)
Published : April 18, 2026 at 3:35 PM IST

अहिल्यानगर - नाशिक टीसीएस कथित धर्मांतर प्रकरणावरुन सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून, ठराविक मॉड्युलनुसार हे सर्व घडवल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली होती. या प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली.

राज्यात उद्योग टिकवले पाहिजेत - अहिल्यानगरमध्ये माध्यमांशी बोलताना राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिकमधील TCS प्रकरणावर अत्यंत संतुलित पण स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं की, घटना घडलेली आहे आणि त्यावर पोलीस यंत्रणा कडक कारवाई करत आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, या प्रकरणाच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या Tata Consultancy Services सारख्या मोठ्या कंपनीची प्रतिमा खराब करणं योग्य नाही. काही व्यक्तींच्या चुका संपूर्ण संस्थेवर ढकलणं चुकीचं ठरतं. "अशा वादांमुळं उद्योग बाहेर गेले तर जिल्हा आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो," याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं. न्याय मिळालाच पाहिजे, पण त्याचसोबत उद्योग टिकवणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

नाशिकला पालकमंत्रीपद का नाही? - नाशिकला पालकमंत्री नसल्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना भुजबळांनी थेट सवाल उपस्थित केला. नाशिकमध्ये नेमकं काय अडलं आहे? असा प्रश्न विचारत त्यांनी प्रशासन सुरळीत सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं. पोलीस यंत्रणा आपलं काम करत आहे. महापालिका नियमितपणे कार्यरत आहे आणि कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या आयोजनासाठीही IAS अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे, असे त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे कोणतीही ठोस अडचण नसताना मुद्दाम हा विषय उपस्थित करून वातावरण ढवळून काढण्याचा प्रयत्न का केला जातोय? असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.

महिला सक्षमीकरणाच्या विषयावर बोलताना भुजबळांनी भावनिक आणि सकारात्मक भूमिका मांडली. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या स्त्री शिक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या चळवळीचा हा पुढचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकारणात महिलांना अधिक संधी मिळणं ही लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि स्वागतार्ह बाब असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा -

  1. नाशिक टीसीएस प्रकरणातील आरोपी निदा खानचा पती मोईन खान जाळ्यात
  2. नाशिक टीसीएस प्रकरण विशिष्ट मोड्युलअंतर्गत करण्यात आलं; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं 'कोणालाही...'
  3. नाशिक TCS कथित धर्मांतर प्रकरण : आरोपी निदा खानचा दावा "मी गर्भवती", न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणार

