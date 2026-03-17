राज्यात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नसल्याचा सरकारचा दावा, 96 तासांच्या आत ग्राहकांना गॅस पुरवठा
राज्यातील गॅस टंचाईवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात उत्तर दिलं आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला.
Published : March 17, 2026 at 4:44 PM IST
मुंबई - इस्रायल-अमेरिका-इराण युद्धामुळे इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल टंचाई जाणवत असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधत सरकारने नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? असा सवाल विरोधकांकडून करण्यात आला.
यावर उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला. मात्र, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वापरावर काही निर्बंध लागू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सरकारकडून टंचाई नसल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात गॅस एजन्सीबाहेर दिसणाऱ्या लांब रांगा वेगळीच स्थिती दर्शवत आहेत.
सरकारही पर्याय शोधत आहे - या परिस्थितीमुळं नागरिकांनी पर्यायी उपायांचा अवलंब सुरू केला आहे. घरगुती तसंच हॉटेल व्यावसायिकांकडून इंडक्शन शेगड्या, इलेक्ट्रिक स्टोव्ह, पारंपरिक चुली तसंच सौरऊर्जेवरील साधनांचा वापर वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारही पर्याय शोधत असून केरोसिन (रॉकेल) वितरणाचा पर्याय पुढे आणण्याचा विचार सुरू असल्याचं भुजबळ यांनी विधान परिषदेत सांगितलं.
गॅसची कमतरता अद्याप कायम - मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा फटका राज्यातील उद्योग, हॉटेल व्यवसाय, टपरी चालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत आहे. औद्योगिक वसाहतींमध्ये गॅसची कमतरता अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे. नागरिकांना पहाटेपासून रांगा लावून सिलेंडर मिळवावा लागत आहे.
96 तासांच्या आत ग्राहकांना गॅस पुरवठा होणार - दरम्यान, प्रशासनानं गॅस वितरणात शिस्त आणण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. सिलेंडर वाटप केवळ ओटीपी प्रणालीद्वारे करणं बंधनकारक करण्यात आलं असून, 96 तासांच्या आत ग्राहकांना गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. तसेच गोदाम किंवा एजन्सीमधून थेट विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली - प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचं दिसते. काही भागांत काळाबाजार वाढल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, ग्राहकांना सिलेंडरसाठी तब्बल ४०० रुपयांपर्यंत अधिक मोजावे लागत असल्याचं सांगितलं जातंय. पूर्वी रॉकेलच्या काळाबाजारामुळं त्याच्या वापरावर मर्यादा आणण्यात आल्या होत्या आणि धूरमुक्त स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा प्रसार करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा केरोसिनचा पर्याय पुढे येत आहे. पेट्रोल पंपांवरून रॉकेल वितरणाची शक्यता देखील सरकारकडून तपासली जात आहे.
एकीकडं सरकार टंचाई नाकारत असलं तरी वाढत्या रांगा, पर्यायी इंधनांचा वाढता वापर आणि काळाबाजाराच्या तक्रारी यामुळं परिस्थिती गंभीर असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
