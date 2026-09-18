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'...त्यानंतरच मदत जाहीर करता येईल'; दुष्काळाबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केली सरकारची भूमिका

दुष्काळाबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुन्हा एकदा सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

Minister Chandrashekhar Bawankule nagpur
नागपुरात माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 4:05 PM IST

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नागपूर - विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे उभं पीक संकटात आले आहे. बळीराजा मोठ्या आशेने आकाशाकडे बघतोय. मात्र, वरुणराजा रुसल्याने पीक आता करपायला लागली आहेत. ही मोठ्या दुष्काळाची चाहूल आहे असं सुद्धा शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे. राज्य सरकार दुष्काळसंदर्भात कोणत्या उपाययोजना करत आहेत? याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली आहे.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व विभागांना स्पष्ट निर्देश देत दुष्काळी परिस्थितीचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आणि उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व विभाग कामाला लागले आहेत. महसूल विभागानेही पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, जोवर पंचनामे पूर्ण होत नाही किंवा काय आणि किती मदत करावी याबाबत अंदाज येत नाही, तोवर कोणताही निर्णय घेणे योग्य नाही. सर्वेक्षणाच्या आधारे केंद्राला कोणते प्रस्ताव पाठवावे लागेल याचा स्पष्ट अंदाज येईल," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीस टॉप प्रायोरिटी दिली आहे. सर्वांना कामाला लावले आहे. मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत, असंही बावनकुळे म्हणाले.

पुढील आठवड्यात अहवाल येणार - "पुढील आठवड्याच्या मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंत अंतिम रिपोर्ट येईल. त्यातील 18 जिल्ह्याचा प्रायमरी रिपोर्ट आधीच आलेला आहे. अंतिम अहवालाच्या आधारावर कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील याबाबत निर्णय करता येईल," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

पालकमंत्री, आमदारांनी शेतकऱ्यांपर्यत जावे - सर्वच जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करा. त्या माध्यमातून खरी परिस्थिती समोर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. आमदारांनाही गावा-गावात जाऊन शेतकऱ्यांचे नेमकं म्हणणे जाणून घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थिती संदर्भात अगदीच थातूरमातूर निर्णय नको, अशी आमची भावना आहे. शेतकऱ्यांना संकटासाठी मजबूत केले पाहिजे, असं आम्हास वाटते. त्या अनुषंगाने कम्प्लीट डेटा सरकारकडे असावा यासाठी सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

चारा छावणी आणि गैरव्यवहार - "गेल्या वेळेला चारा छावण्या मोठ्या प्रमाणावर तयार केल्या होत्या. मात्र, त्यामध्ये काही मक्तेदार लोकांनी छावण्या मिळवून भ्रष्टाचार केला होता. मात्र, यावेळी कुठलाच भ्रष्टाचार हा होऊ दिला जाणार नाही. कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला कधी यश मिळालेलं नाही.. परतीचा पाऊस चांगला पडला तर दुष्काळाची अडचण निश्चितच कमी होईल. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल," असंही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

शक्तीपीठ महामार्ग संयुक्त सर्वेक्षण - शक्तीपीठ महामार्गाला जिथे जिथे विरोध आहे, तिथे फक्त राजकीय लोक तो विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन दिल्यानंतर पाचपट चांगले दर मिळणार आहेत. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी खरी बाजू समजून घेतली, तरच त्यांना अंदाज येईल की त्यांना चांगला मोबदला दिला जात आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून राज्याची रक्तवाहिनी तयार होत आहे. त्या माध्यमातून राज्याचा आर्थिक विकास होईल, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढेल. समृद्धी महामार्ग त्याचं उदाहरण आहे, असं मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

MINISTER CHANDRASHEKHAR BAWANKULE
DROUGHT FARMER HELP
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
दुष्काळ मदत
MAHARASHTRA DROUGHT RELIEF

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