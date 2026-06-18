उबाठा पक्षात संवाद उरला नाही, त्यामुळे अनेक खासदार नाराज; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा हल्लाबोल
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऑपरेशन टायगरवरुन उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतांवर हल्लाबोल केला. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षामध्ये असलेली खदखद बाहेर निघत आहे, असं ते म्हणाले.
Published : June 18, 2026 at 1:39 PM IST
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघच्या पोटनिवडणुकीच्या मतदानाला नागपुरात सुरूवात झाली आहे. भारतीय जनता पक्षासह मित्र पक्षांचे सर्व नगरसेवक अभ्यास दौरा आटोपून नागपूरच्या एका पंचतारांकित हॉटेलात दाखल दाखल झाले. त्यानंतर सर्व नगरसेवक एकाचवेळी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी रवाना झाले. भाजपा नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजपा उमेदवाराच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केलाय. ते म्हणाले की, "विधान परिषद निवडणूक जाहीर झाल्याचेनंतर 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत, तर 11 जागांवर भाजपा महायुतीचे उमेदवार 75 टक्के मत घेऊन जिंकून येतील."
'विदर्भात काँग्रेसला वाली उरला नाही' : "नागपुरात काँग्रेसला केवळ 20 टक्के एवढी मतं मिळतील. भंडाऱ्यात काँग्रेसचा उमेदवार नाही, त्यामुळे विदर्भात महायुतीला फार मोठा विजय मिळणार आहे. अमरावतीत देखील काँग्रेसची परिस्थिती खराब आहे. तिथं काँग्रेसला कुणी वाली उरलेला नाही. भंडाऱ्यात तीच परिस्थिती आहे. चंद्रपूर यवतमाळचे उमेदवार सोडून गेले आहेत. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष विदर्भातील आहेत, त्यांनी असं का होत आहे, याचा विचार करावा," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
उबाठा पक्षात संवाद उरला नाही : उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षामध्ये असलेली खदखद बाहेर निघत आहे. आता उद्धव ठाकरेंनी विचार करायचा की हे का होत आहे. जर खासदारांना आपल्या मतदारसंघात काम करायचं असेल, तर सत्तेची गरज पडते आणि सत्तेशिवाय कुठलाच विकास होत नाही. जनतेनं आपल्याला निवडून दिलेलं आहे, विकासकामांचं काय होईल, अशी भीती खासदारांना वाटू लागलेली असेल. शेवटी जनतेच्या खासदार आणि आमदारांकडून फार अपेक्षा आहेत. उबाठा पक्षात खासदारांचं कोणी ऐकत नाही, संवाद नाही, तेव्हा हे जनप्रतिनिधी नाराज होणारच. संवाद होत नसल्यानं कोणाला आमदार व खासदारांशी बोलायला वेळच नाही. याचा विचार नेतृत्वानं करायला पाहिजे, असं बावनकुळे म्हणाले.
संजय राऊतांनी भाषा सांभाळावी : "महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा पाढा वाचला तर असं करायला नको. संजय राऊतांनी असलं विधान करायला नको. स्वतःच्या पक्षातील आमदार व खासदारांवर पैसे घेतल्याचा आरोप करणं योग्य नाही. विकासाची भूमिका ही लोकप्रतिनिधींची असते. पैशाच्या भरोशावर कोणी पक्ष बदलेल असं मला वाटत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी विचार करावा की जे उरलेले आमदार, खासदार आहेत, त्यांना कसं सांभाळावं. उद्धव ठाकरे यांनी विचार केला नाही, तर जे आमदार आणि खासदारांना योग्य वाटेल ते करतील," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
पैशासाठी कुणी इकडं तिकडं जाणार नाहीत : "उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडं कमी पैसे नाहीत, पैशानं कोणाला थांबवता येत असेल, तर थांबवा आणि पैशासाठी कोणी जात नाही. महाराष्ट्रात सर्व पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांवर मला विश्वास आहे, पैशानं कोणी कुठं जात नाही. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी आता विचार करायला पाहिजे. आरोप- प्रत्यारोप करून काय होणार आहे. बुथवर काम करणारे आमचे दोन कार्यकर्ते जरी सोडून गेलेत, तरी आम्ही विचार करतो की आमचं काय चुकलं, उद्धव आणि आदित्यनं याचा विचार करावा," असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितलं.
काँग्रेस विरोधात खासदारांच्या मनात असंतोष : "महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षानं जी भूमिका घेतली होती, त्यानंतर त्याचाही राग अनेक खासदारांच्या मनात आहे. खासदारांच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. आम्ही कोणाचे आमदार, खासदारांशी बोलत नाही. आम्ही कोणाशी चर्चाही सुद्धा करत नाही. आमच्याकडं संख्या आहे, कार्यकर्ते सुद्धा आहेत," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
इथेनॉल संदर्भात संभ्रम निर्माण केला जातोय : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल संदर्भात नवीन धोरण आणलेलं आहे. भारताचा पैसा वाचणार आहे, काही एक लॉबी अशा प्रकारे जनतेत संभ्रम तयार करत आहे. इथेनॉल विषयी अफवा पसरवत आहेत," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
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