मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टनुसार तत्काळ गुन्हा दाखल करून अटक केलं पाहिजे, संजय राऊतांची मागणी
निवडणूक हायजॅक केली, जे पुरावे मागताहेत, त्याचे पुरावे तुम्हाला 27 तारखेला पाहायला मिळतील, असं खासदार संजय राऊत यांनी म्हणत सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र डागले.
Published : October 24, 2025 at 12:11 PM IST
मुंबई : शिवसेनेच्या सोमवारच्या निर्धार मेळाव्यात आम्ही राज्यात बोगस मतांचे पुरावे सादर करणार आहोत. राहुल गांधींसारखे प्रात्याक्षिक सादर करणार आहोत. आदित्य ठाकरे आणि त्यांची टीम हे पुरावे सादर करतील. अनेक गोष्टी आहेत, त्यात संशोधन करून आणले आहे. हे प्रेझेन्टेशन निवडणूक आयोगाने आणि राज्य सरकारने मोठ्या पडद्यावर पाहावे, त्याची आम्ही व्यवस्था करू आणि राज्यात कशी मतचोरी झाली. बोगस मतदान कसे झाले हे कळेल. मतांचा घोटाळा झाला. त्यामुळं निवडणुका जिंकता आल्या आणि आपण कशी लोकशाहीची हत्या केली, याची त्यांना कदाचित खात्री होईल, यासाठी त्यांनी हे प्रात्याक्षिक पाहावे, आपण निवडणूक हायजॅक केली, जे पुरावे मागताहेत, त्याचे पुरावे तुम्हाला 27 तारखेला पाहायला मिळतील, असं खासदार संजय राऊत यांनी म्हणत सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र डागले. आज त्यांना माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
निवडणूक आयोग ही भाजपाची शाखा : दरम्यान, 1 नोव्हेंबर रोजी विराट मोर्चाच्या तयारीला आम्ही लागलो आहोत. काल राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात मोर्चाबद्दल चर्चा झाली. निवडणूक आयोग हे केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची शाखा झालेली आहे. निवडणूक आयोगाला दणका देणं गरजेचं आहे. संपूर्ण देशात मतदार याद्यांमध्ये घोटाळा झाला आहे. 1 नोव्हेंबरच्या मोर्च्यात सर्वपक्षीय नेते सहभागी होतील. राज ठाकरेंनी एक मेळावा घेतला. त्यातही त्यांनी हाच बोगस मतांचा मुद्दा मांडला. राहुल गांधी तसेच देशातील अनेक विरोधी नेत्यांनी हा मुद्दा मांडला आहे. मतांच्या याद्याच जर स्वच्छ आणि व्यवस्थित नसतील तर निवडणुका कशा काय पारदर्शक होणार? असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला. 1 नोव्हेंबरच्या विराट मोर्चाच्या तयारीला आम्ही लागलो आहे. काल राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात मोर्चाबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. निवडणूक आयोग हे केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची शाखा झालेली आहे. त्या निवडणूक आयोगाला दणका दिला पाहिजे, अशी टीका संजय राऊतांनी केली.
कर्नाटकात विरोधकांची मत डिलीट केली : कर्नाटकात विरोधकांची एक एक मतं डिलीट करण्यासाठी 80 रुपये दिले गेले. या पद्धतीने हजारो मतं डिलीट करण्यात आलेली आहेत. तर मतं डिलीट करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये देऊन एजन्सी नेमली होती. हजारो मतं कर्नाटकात डिलीट करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातदेखील हाच प्रकार झाला आहे. मतं डिलीट करण्यासाठी सहा एजन्सी यांची नेमणूक करण्यात आली. या सहा एजन्सी कर्नाटकात होत्या. त्याच एजन्सींची नेमणूक महाराष्ट्रात भाजपा आणि शिंदे गटाने केली. जिथे आम्हाला मत पडतील, अशी मतं गाळायची आणि जिथे त्यांना मतदान होणार नाही, अशा ठिकाणी बोगस मतदार घुसवायचे, असा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर केला आणि आता हा प्रकार महाराष्ट्रातसुद्धा होण्याची शक्यता आहे. म्हणून तर म्हणताहेत की मुंबईत आमचाच महापौर असेल आणि त्याचे ब्रँड अँबेसेडर कोठारे असतील, असा टोला राऊतांनी लगावला.
बावनकुळेंना अटक झाली पाहिजे : भाजपामध्ये आपल्याला एकही बंडखोरी नको किंवा चुकीचं बटन दाबलं तर सत्यानाश होईल. मोठ्या नेत्यांचे दरवाजे 5 वर्षांसाठी बंद होतील. त्यामुळं तुमचे सर्वांचे मोबाईल आणि व्हॉट्सअप ग्रुप सर्व्हेलन्सवर टाकले आहेत, असं धक्कादायक वक्तव्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलंय. यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, बावनकुळेंनी किंवा भाजपाने असं कोणतं मशीन आणलंय की ज्यामुळं त्यांना हे समजू लागले आहे आणि आता हा विषय केवळ भाजपा कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात नसून, महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधकांचे फोन ऐकले जाताहेत. व्हॉटसअॅपवर पाहिले जाते. हे आता बावनकुळेंनी सांगितले आहे. त्यामुळं इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टनुसार मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करून चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी संजय राऊतांनी केली.
सर्वांचेच फोन ऐकले जाताहेत : हे केवळ भाजपाच्या कार्यकर्ते यांचेच फोन आणि व्हॉट्सअॅपवर देखरेख या खाली नाहीतर सर्वांच्या मोबाईल आणि व्हॉटसअॅपवर नजर आहे. आज जे बावनकुळेंनी मान्य केलं आहे, यापूर्वीही फोन टॅप झाले आहेत. भाजपाची लोक खासगीरीत्या अशी यंत्रणा उभी करून लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावत आहेत. खासकरून विरोधकांना टार्गेट केलं जातंय. 2019 रोजी फोन टॅपिंग झाले होते आणि आताही हा प्रकार सुरू आहे. यामध्ये विरोधामधील मोठे नेते आहेत. तसेच पत्रकार यांचेही फोन टॅप केले जात असतील. त्यामुळं तत्काळ चंद्रशेखर बावनकुळेंना अटक केली पाहिजे. मुंबई, नागपूर, पुणे या ठिकाणी भाजपाने वॉररूम तयार केली आहे. यात कोट्यवधी रुपये गुंतवले आहेत. यात शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, शिंदे गटातील नेते तसेच आपल्या जे विरोधात आहेत, त्या सर्वांचे फोन टॅपिंग केले जाताहेत. त्यामुळं चंद्रशेखर बावनकुळेंवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली पाहिजे. हे अत्यंत बेकायदेशीर कृत्य आहे. याआधीही असे प्रकार उघडकीस आले आहे. आणि याचे प्रमुख देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच हा गुन्हा गंभीर आहे, असं फडणवीसांना वाटत असेल तर त्यांनी बावनकुळेंना तत्काळ अटक करावी, असंही संजय राऊत म्हणाले.
हेही वाचाः
18 फूट लांब, 4 फूट उंचीचा किल्ला; कोल्हापुरात साठमारी फ्रेंड्स सर्कलने साकारली प्रतापगडाची भव्य अन् हुबेहूब प्रतिकृती
संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून नागपूरची आता नवी ओळख - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस