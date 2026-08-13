मनोज जरांगे पाटलांच्या टीकेवरुन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे भावूक; जात प्रमाणपत्राबाबत दिलं स्पष्टीकरण
मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याविरोधात जोरदार टीका केली जात आहे.
Published : August 13, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 7:11 PM IST
पुणे : कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होण्याच्या प्रक्रियेवर गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याविरोधात जोरदार टीका केली जात आहे. आज देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. सतत होत असलेल्या टीकेबाबत बावनकुळे यांना विचारलं असता ते भावूक झाले. "माझी पत्नी कुणबी आहे. आम्ही एकत्रित राहतो. सुनबाई मराठा आहे. आम्ही कुणबी, तेली, मराठा असा वाद करत नाही," असं म्हणत बावनकुळे भावूक झाले.
चंद्रशेखर बावनकुळे भावूक - मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून होत असलेल्या टीकेबाबत बावनकुळे म्हणाले, मी कधीही कोणाशी वाईट वागलो नाही. जातीभेद केला नाही. मराठा विरुद्ध ओबीसी या वादात मी कधीही पडलो नाही. तरीही जाणीवपूर्वक माझ्यावर टीका केली जात आहे. माझं शरीर आणि चेहऱ्यावरुन टीका करुन कोणाला आनंद मिळत असेल तर त्यांनी तो उपभोगावा. मात्र, महसूल विभागानं अहोरात्र काम करूनही असे आरोप होणे खेदजनक आहे. महसूल खात्याचे मुख्य काम अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र देणं हे आहे."
महसूल मंत्र्यांचा कोणताही थेट हस्तक्षेप नसतो - "गेल्या 3 वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागानं लाखो कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र जारी केली आहेत. रोज नवीन येणाऱ्या अर्जांवर प्रक्रिया करून प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. जातवैधता देणारा विभाग सामाजिक न्याय खात्याच्या अखत्यारित येतो. या प्रक्रियेत महसूल मंत्र्यांचा कोणताही थेट हस्तक्षेप नसतो. 22 लाखांपेक्षा जास्त प्रमाणपत्र दिल्यानंतर केवळ एका प्रमाणपत्राबाबत माझ्याकडं तक्रार आली होती. त्यावर मी फक्त 'चौकशी करून 7 दिवसात अहवाल द्या, असा शेरा लिहिला होता. चौकशीनंतर ते प्रमाणपत्र नियमानुसार योग्य आढळलं व क्लिअर झालं; ते रद्द करण्यात आलं नाही," असं स्पष्टीकरण मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं.
मी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही - ते पुढे म्हणाले, "ओबीसी आंदोलकांना विनंती करतो, कोणीही रस्त्यावरील आंदोलन करू नका. सरकार म्हणून विनंती करतो की, रस्त्यावर आंदोलन करू नका, यातून सामाजिक वाद होतील. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही ओबीसी संघटनेनं रस्त्यावर उतरून सामाजिक सलोखा बिघडेल असं कृत्य करू नये. राज्यात कायद्याचं राज्य आहे. त्यामुळं प्रत्येकानं कायदेशीर मार्गानंच आपली बाजू मांडावी. तसंच मी कोणत्याही मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही. राज्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कर्तबगार आणि सक्षम नेतृत्व लाभले आहे."
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