'सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादीचा,' मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली भूमिका

शनिवारी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यावरून महायुतीमधील शिवसेनेनं टीका केल्यानंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

CHANDRASHEKHAR BAWANKULE
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 4:51 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ सुनेत्रा पवार घेणार अशी माहिती समोर आल्यानंतर शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी त्यावर 'माणुसकी हरली खुर्ची जिंकली' अशी टीका केली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले,"असं म्हणणं चुकीचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं घेतलेल्या निर्णयाचा मान त्यांनी ठेवला."

या प्रक्रियेत भाजपाचा काही संबंध नाही : "सुनेत्राताई यांचं दुःख खूप मोठं आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी निर्णय घेतला आहे. त्या कर्तव्य पथावर जात आहेत. मात्र या प्रक्रियेत भाजपाचा काही संबंध नाही. अजित दादांचा संकल्प जिवंत ठेवण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी निर्णय घेतला. त्यांचा शपथविधीबाबत निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. त्यांनी जसं सांगितलं तसं आम्ही केलं. त्यांनी प्रस्ताव दिला, त्यात आम्ही ढवळाढवळ केली नाही. नेते पदावर त्यांची घोषणा झाल्यावर त्यांनी निर्णय घेतला. त्यात आमचा काही सहभाग नाही. विकसित महाराष्ट्रासाठी छातीवर दगड ठेवून पक्षानं निर्णय घेतला. पक्षानं निर्णय घेतल्यावर मनात असो किंवा नसो त्यांचं पालन करणं आवश्यक असतं," असं मत भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं.

राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांचा निर्णय योग्य : "अजित दादा यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हापरिषद निवडणुकीत प्रचारासाठी जाणार नसल्याची भूमिका घेतली. राज्याचे प्रमुख म्हणून हा निर्णय योग्य आहे. मात्र, कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेता मंत्री म्हणून आम्ही प्रचाराला जाण्यासाठी त्यांनी मुभा दिली. त्यामुळं आम्ही प्रचारासाठी बाहेर पडलो आहे," असं मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणुकीनंतर घटक पक्षांसोबत बोलू : जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा यांची युती जरी झाली असली तरी बहुतांश ठिकाणी दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. प्रचार करताना भाजपा पक्षावर टीका होत आहे. यावर बोलताना बावनकुळे यांनी सावध प्रतिक्रिया देत म्हणाले, "काही ठिकाणी आम्ही सोबत आहोत. तर काही ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात लढत आहोत. निवडणुकीनंतर त्यावर चर्चा करू. मनभेद होणार नाही, त्याकडं लक्ष देऊ. आरोप-प्रत्यारोप करून प्रचार करणार नाही, कोणाच्या विरोधात आम्ही बोललो नाही. विरोधक निवडणूक हरल्यावर पैसे वाटले, असा आरोप करतात. परंतु ज्या ठिकाणी ते जिंकले, त्याठिकाणी काय म्हणणार? आम्ही किती वेळ हरलो. मात्र ,आम्ही त्यातून शिकलो आणि पुढं गेलो," अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

सोलरबाबत राज्यात काम करणार : जिल्हा परिषदेला निधी कमी प्रमाणात असतो. मात्र, त्यांना राज्य आणि केंद्राच्या विविध योजनांचा फायदा देण्यासाठी सरकार म्हणून आम्ही प्रयत्न करणार आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. विशेषत: तीन लाखांचा पंप 25 हजार रुपयात देणार आहोत. शासकीय बांधकामांना सोलर टॉप बसवून देणार आहोत, तशा योजना तयार केल्या आहेत. रस्ते विकासाची योजना आहेतच. आरोग्य विभाग यांना सौर माध्यमातून वीज देण्याचं नियोजन करत आहेत, असे एकूण 74 विषय आहेत. त्यामधून ग्रामीण विकास होऊ शकेल. केंद्राचे आणि राज्याचे सरकार दोघांच्या माध्यमातून विकास केला जाईल, त्यातून आम्ही संकल्पनामा जाहीर करत आहेत," असं मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं.

संपादकांची शिफारस

