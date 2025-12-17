माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज कोपरगाव नगरपालिका निवडणुकीत भाजपाकडून उभे असलेल्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शिर्डीत आले आहेत. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
शिर्डी (अहिल्यानगर) : राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजाराचा दंड कायम ठेवला आहे.
उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी : "न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य करावा लागतो. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पुढील काळात उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी आहे. न्यायालयीन लढाई सुरूच असते. आज जो निकाल आला आहे, तो मान्य करूनच पुढे जावे लागेल", असं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शिर्डीत माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
शिक्षेवर स्थगिती मिळाल्यास पुढील कारवाई थांबते : काँग्रेस काळात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर राजीनामा दिला जात होता. यावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "नियम सर्वांना लागू होतो. मागीलवेळी माणिकराव कोकाटे यांना तत्काळ स्थगिती मिळाली होती. यावेळी न्यायालयाची भूमिका काय आहे, हे मी पाहिलं नाही. मात्र एखाद्या शिक्षेवर स्थगिती मिळाल्यास पुढील कारवाई थांबते. पुढील काळ किती आहे आणि तो कसा राहील, हे शेवटी न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणावर अवलंबून आहे. त्याची वाट पाहावी लागते."
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मिंथूर गावात कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी एका सावकाराने रोशन कुडे या शेतकऱ्याला चक्क स्वतःची किडनी विकण्यास भाग पाडल्याची घटना समोर आली आहे. यावर बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी कडक कारवाई करत संबंधित सावकारावर गुन्हा दाखल केला आहे. शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारची भूमिका स्पष्ट असून सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे."
साईबाबांच्या समाधीचं घेतलं दर्शन : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची आज कोपरगावात जाहीर प्रचारसभा होती. या जाहीर सभेला जाण्यापूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.
