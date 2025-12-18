ETV Bharat / state

महानगरपालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार? मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, 'स्थानिक पातळीचे प्रयोग राज्यात...'

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महानगरपालिका निवडणुकीबाबत भाजपाची भूमिका मांडली.

Minister Chandrashekhar Bawankule
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 9:47 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 10:43 PM IST

पुणे : राज्यात होत असलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना यांची युती झालीय. मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार यांची राष्ट्रवादी ही वेगळी लढणार आहे. अश्यातच महापालिकेच्या या निवडणुकीसाठी दोन्ही पवार एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय. याबाबत भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केलीय. महापालिकेच्या निवडणुकीत वेगवेगळे प्रयोग होतील. पण, राज्यातील महायुतीमध्ये महाविकास आघाडीचं कोणीही येणार नसल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे गुरुवारी पुणे दौऱ्यावर होते. पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

महायुतीला धक्का लागणार नाही : "महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपाची युती झालीय. तशा सूचना दोन्ही पक्षातील नेत्यांना दिल्या आहेत. याबाबत मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार यांच्याशी देखील चर्चा झालीय. इच्छुकांना लढण्यासाठी राष्ट्रवादी ही वेगळी लढत आहे. आम्ही तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन याबाबत चर्चा केलीय. महापालिका निवडणुकीचा राज्यातील महायुतीला धक्का लागणार नाही, अशी देखील चर्चा झालीय," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

राज्य सरकारमध्ये महायुती एकत्र : "महायुतीच्या कोणत्याही नेत्याला एकमेकात घेण्यात येणार नाही, असा निर्णय देखील झालाय. महायुतीत सरकारमध्ये असताना राज्याच्या विकासासाठी आम्ही एकत्रित आलो आहोत. पक्षीय राजकारणात मुभा आहे की, कोणाशी युती करावी. पण, निवडणुकीनंतर आम्ही महायुती म्हणून एकत्रित असणार आहोत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित लढण्याबाबत अजित पवार यांनी पक्षाची भूमिका घ्यावी. तसेच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये महायुतीचा महापौर होईल," असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. स्थानिक पातळीवर जो काही प्रयोग होईल, तसा प्रयोग राज्यातील महायुतीमध्ये होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी बावनकुळे यांनी मांडली.

माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत बावनकुळे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "संबंधित प्रकरण हे मागच्या काळातील आहे. या सरकारमध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार केला नाही."

दोषींना शिक्षा होणार : मुंढवा जमीन प्रकरणी बावनकुळे यांनी पुन्हा एकदा सरकारची भूमिका स्पष्ट केलीय. "सरकार कुठंही कोणालाही वाचवत नाही. पोलिसांनी केलेला तपास योग्य आहे. पोलीस अधिक खोलात जाऊन तपास करत आहेत. प्राथमिक गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणात जे जे दोषी असेल, त्यांना शिक्षा होईल," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

एकनाथ शिंदे यांचा कुठेही संबंध नाही : सातारा ड्रग्ज प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आरोप होत आहेत. "या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे. एकनाथ शिंदे यांचं नाव घेण्याची काहींना सवय लागली आहे. काहीजण सकाळी सकाळी उठून बोलतात. या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांचा कुठेही संबंध नाही," असं म्हणत बावनकुळे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची बाजू घेतली.

