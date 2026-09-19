अमरावतीत 39 दिवस पावसाचा खंड; सोयाबीन हातचं गेलं, कापूस धोक्यात
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अमरावती जिल्ह्यातील शेतात जाऊन पाहणी केली. यावेळी शेतकऱयांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या.
Published : September 19, 2026 at 3:44 PM IST
अमरावती - पावसानं तब्बल 39 दिवस घेतलेल्या खंडाचा फटका अमरावती जिल्ह्यातील खरीप पिकांना बसला आहे. तिवसा तालुक्यातील अनेक भागात सोयाबीनचे पीक पूर्णतः हातचं गेलं आहे, तर कापूसही खराब होण्याच्या मार्गावर असल्याची गंभीर परिस्थिती शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर मांडली. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी शनिवारी तिवसा तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. जिल्ह्यातील नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून त्या आधारे शेतकऱ्यांना योग्य मदत देण्यासाठी सरकार योग्य निर्णय घेईल, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
सोयाबीन पूर्णतः गेलं, कापूस जाण्याच्या मार्गावर - तिवसा शहरालगत राजेश बहादूरे यांच्या शेतात पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे सोयाबीन पिकांचं झालेलं नुकसान, कापसाची खालावलेली अवस्था आणि विविध अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीनचं मोठं नुकसान झालं असून कापसावरही संकट ओढावलं आहे. तुर तुलनेनं चांगल्या स्थितीत असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
ट्रिगर नव्हे प्रत्यक्ष नुकसानीचा अहवाल महत्त्वाचा - दुष्काळ परिस्थिती ठरवताना केवळ एखाद्या यंत्रणेच्या ट्रिगरवर अवलंबून राहिलं जाणार नाही, तर प्रत्यक्ष शेतीची परिस्थिती विचारात घेतली जाईल, असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. पीक पाहणी, तलाठ्यांचे अहवाल आणि उपलब्ध आधुनिक यंत्रणांच्या माध्यमातून नुकसानीची माहिती शासनाकडे उपलब्ध असल्याचं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारेच निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या गावात मॅन्युअल पीक पाहणी - काही गावांमध्ये मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे ऑनलाइन पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. याची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी अशा ठिकाणी मॅन्युअल पद्धतीने संपूर्ण नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. ग्रामपंचायत स्तरावर ही प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासंदर्भात त्यांनी कृषी विभागाशी थेट संवाद साधून मॅन्युअल संरक्षणाची मागणी केली असून ती मान्य करण्यात आल्याचं सांगितलं.
मदत सर्वांना मिळणार - जिल्ह्यातील सोयाबीन नुकसानीचे सर्वेक्षण केलं जाणार असून, कोरडवाहू पट्टा किंवा सिंचनाखालील क्षेत्र अशा कोणत्याही भागातील सोयाबीन खराब झालं असल्यास त्याचा अहवाल घेण्यात येईल, असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. सोयाबीनबरोबरच कापूस आणि संत्रा पिकांच्या नुकसानाचीही पाहणी केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काजू- बदामवरून टीका नको - दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीदरम्यान मंत्र्यांसमोर काजू- बदाम ठेवण्यात आल्याच्या चर्चेवरही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींनी मंत्र्यांसमोर काजू- बदाम ठेवले असतील तर त्यासाठी मंत्र्यांना दोष देणं योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार काम करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू - शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याचं सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, एखादी विकास योजना कमी झाली तरी चालेल, मात्र शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं हे सरकारचं धोरण आहे. शेतकरी आत्महत्या होऊ नये, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.
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