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जनता दरबारात तक्रारींचा महापूर; पालकमंत्री म्हणाले, 'जिल्हा प्रशासन काही करतच नाही का?'

अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जनता दरबार घेतला. यात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (Minister Chandrashekhar Bawankule Official X Handle)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 8:57 AM IST

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अमरावती - नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकून घेण्यासाठी महसूलमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जनता दरबार घेतला. मात्र, तक्रारी मांडण्यासाठी शेकडो नागरिकांची एकच गर्दी झाल्याने सुरुवातीलाच सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. तकारींचा मोठा ओघ पाहून पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (ETV Bharat Reporter)

प्रशासन काही करत नाही का? - जनता दरबारात मोठ्या संख्येने नागरिक निवेदन घेऊन आल्याचे पाहून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा प्रशासन काही करतच नाही का? मीच सगळी निवेदनं स्वीकारायची का? असा सवाल त्यांनी केला. नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रियपणे काम करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंचावर झाली मोठी गर्दी - दुपारी दोन वाजता जनता दरबाराचं नियोजन करण्यात आलं होतं. पालकमंत्री सव्वातीनच्या सुमारास सभागृहात पोहोचले. नागरिकांना निवेदन देण्यासाठी टोकन देण्यात आलं होतं. सुरुवातीला दहा दहा जणांना बोलवण्याचं नियोजन होतं. मात्र, पालकमंत्र्यांनी नागरिकांना थेट निवेदन देण्यासाठी बोलावल्यानंतर मोठी गर्दी मंचाकडे धावली आणि काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (ETV Bharat Reporter)

पोलीस बंदोबस्तात वाढ - गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. दोन पोलीस उपायुक्त यशवंत सोळंके आणि श्याम घुगे यांच्या उपस्थितीत अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. गर्दी वाढल्याने पोलिसांची अतिरिक्त कुमकही बोलावण्यात आली. काही नागरिकांनी इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांना एकाच वेळी का बोलावलं? असा सवाल करत नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (ETV Bharat Reporter)

वीज गेली; मोबाईल टॉर्चमध्ये जनता दरबार - गर्दी आणि गोंधळ सुरू असतानाच दोन वेळा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने परिस्थिती आणखी बिघडली. जवळपास दहा मिनिटे वीज नसताना सभागृहात मोबाईलच्या टॉर्चवर प्रकाशात नागरिकांची निवेदन स्वीकारण्यात आली. पालकमंत्र्यांनीही या काळात निवेदनावर स्वाक्षरी व शेरा देण्याचं काम सुरूच ठेवलं.

बँक आणि वीज वितरणाच्या सर्वाधिक तक्रारी - जनता दरबारात विविध विभागांविरोधात नागरिकांनी तक्रारी मांडल्या. त्यात बँकांशी संबंधित तक्रारीची संख्या मोठी होती. वीज वितरण कंपनी विरोधातील तक्रारींचाही मोठ्या प्रमाणात ओघ होता. विविध वैयक्तिक, प्रशासकीय आणि स्थानिक प्रश्नांची निवेदन नागरिकांनी पालकमंत्र्यांकडे सादर केली.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (ETV Bharat Reporter)

दोन तास निवेदन स्वीकारली - सुमारे दोन तास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांची निवेदनं स्वीकारली. प्रत्येक निवेदनावर स्वाक्षरी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. काही नागरिकांनी निवेदनाची पोहोच मागितली असता "तुम्ही तुमची तक्रार माझ्याकडे दिली आहे. पालकमंत्री कार्यालयातून तुमच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली याची माहिती दिली जाईल," असं पालकमंत्र्यांनी त्यांना सांगितलं.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (ETV Bharat Reporter)

बँक आणि वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावलंं - जनता दरबारानंतर बँक आणि वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. नागरिकांच्या तक्रारीची संख्या मोठी असल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नाराजी व्यक्त केली. "जनतेची कामं वेळेत करा, त्यामुळे अशा तक्रारींचा ओघ वाढणार नाही," अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

Janta Darbar Amravati
अमरावतीत पालकमंत्र्यांच्या हजेरीत जनता दरबार (ETV Bharat Reporter)

'यांची' होती उपस्थिती - जनता दरबाराला विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे, धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड, अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे, जिल्हाधिकारी आशिष शेरेकर, पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. आपल्या तक्रारी आणि अडचणीचे निवेदन सादर करण्यासाठी जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यातून नागरिक आले होते.

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TAGGED:

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
जनता दरबार अमरावती
JANTA DARBAR AMRAVATI
अमरावती जिल्हा प्रशासन तक्रारी
MINISTER CHANDRASHEKHAR BAWANKULE

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