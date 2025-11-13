ETV Bharat / state

पुणे जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी देखील २१ कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलं स्पष्ट

मुद्रांक शुल्क विभागाने पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांना एकूण 42 कोटींची नोटीस बजावली आहे.

Minister Chandrashekhar Bawankule
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील सरकारी जमीन व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा ठरल्याने तो रद्द करावा लागेल, मात्र रद्द करतानाही मूळ 21 कोटींप्रमाणेच आणखी 21 कोटी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मुद्रांक शुल्क विभागाने पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांना एकूण 42 कोटींची नोटीस बजावली आहे.

21 कोटी द्यावे लागतील : मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “मी सांगितले होते की, हा विषय मी तपासणार आहे. तपासणीनंतर लक्षात आले की, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने व्यवहार तपासून योग्य कारवाई केली आहे. व्यवहाराची मूळ रक्कम 300 कोटी दाखवली होती, त्यावर 21 कोटी स्टॅम्प ड्युटी आकारली. आता रीकन्व्हेयन्स (Reconveyance) करताना पुन्हा 21 कोटी द्यावे लागतील. म्हणजे एकूण 42 कोटी भरावे लागतील, असे विभागाने स्पष्ट केले.”

व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा : बावनकुळे पुढे म्हणाले, “हा व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा आहे. सरकारी जमीन परस्पर विकली गेली. त्यामुळे तो खोटा ठरतो आणि सरकारकडे परत घ्यावा लागेल. पण ज्या रकमेवर व्यवहार दाखवला, त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारणे मुद्रांक अधिनियमाच्या नियमांनुसार बंधनकारक आहे. केंद्राच्या मुद्रांक कायद्यानुसार व्यवहाराच्या मूल्यावर शुल्क आकारले जाते. टायटलला यात अर्थ नाही; दाखवलेली रक्कम महत्त्वाची असते, असे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनी स्पष्ट केले.” विभागाची नोटीस पूर्णतः नियमांनुसार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. “आमची समिती संपूर्ण व्यवहाराचा अहवाल तयार करत आहे. अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल,” असेही ते म्हणाले.

आणखी एका प्रकरणात सहदुय्यम निबंधक निलंबित : पुण्याजवळच्या ताथवडे येथील शासकीय जमिनीची खरेदी-विक्री करताना नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी हवेली सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे (सांगळे) यांना निलंबित करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांना कारवाईचे आदेश दिले.

हेही वाचा -

  1. ''अमेडिया' कंपनीच्या कोणालाही भेटलो नाही, चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल'
  2. 'पुणे कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आमचा एका रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही'; अजित पवार यांनी फेटाळले आरोप
  3. वडील म्हणून पार्थ पवार यांना काय सल्ला द्याल? अजित पवार म्हणाले...

TAGGED:

PUNE LAND SCAM
PUNE LAND SCAM STAMP DUTY
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
पुणे जमीन व्यव्हार
MINISTER CHANDRASHEKHAR BAWANKULE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.