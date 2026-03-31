अशोक खरातच्या मुलीच्या लग्नपत्रिकेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं नाव, पाटील म्हणाले...
अशोक खरात प्रकरणावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. वाचा नेमकं ते काय म्हणाले...
Published : March 31, 2026 at 5:26 PM IST
कोल्हापूर - नाशिक जिल्ह्यातील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याशी अनेक राजकीय नावं जोडली जात आहेत. अशोक खरातच्या मुलीच्या लग्न पत्रिकेत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं नाव असल्याचं समोर आल्यानंतर या प्रकरणावर आता उघड चर्चा सुरू आहे. या विषयावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी "लग्न पत्रिकेत मोठी नावं टाकण्याची ग्रामीण भागातील पद्धत आहे. येणार की नाही येणार, विचारलं की नाही विचारलं यापेक्षा नाव टाकलं म्हणजे एक प्रतिष्ठा असते, खरातच्या मुलीच्या लग्न पत्रिकेत माझं नाव होतं हे मला आताच तुमच्याकडून कळतंय," अशी प्रतिक्रिया दिली. कोल्हापुरात ते माध्यमांशी बोलत होते.
पेट्रोल, डिझेलची कमतरता नाही - "पेट्रोल-डिझेलबाबत भीती निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न चालला आहे. काही भीती व्यापाऱ्यांकडून, काही भीती विरोधकांकडून आणि काही भीती माणसाच्या असुरक्षितेतून निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससुद्धा कुठेही पेट्रोल, डिझेल किंवा घरगुती गॅसचा तुटवडा नाही हे सांगत आहेत. लोकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. सुरुवातीला जशा रांगा लागल्या तशा आता लागत नाहीत. हे युद्ध लवकर संपावं यासाठी जगातील सगळे नेते प्रयत्न करत आहेत," असं मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणूनच लढणार - गेले अनेक दिवस कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक बिनविरोध होईल अशा चर्चा सुरू आहेत. यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "भाजपाला वगळून आता कोणतंही राजकारण करता येणार नाही. गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणूनच लढणार आहोत. निवडणूक बिनविरोध करायची असेल तर महायुतीचे नेते बसूनच याचा निर्णय घेतील." मुंबईत भाजपा नेते मोहित कंबोज यांच्या मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त रंगलेल्या पार्टीची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याबाबत "मला जितकं काम दिलं जातं तेवढंच मी करतोय. कंबोज कोण? राहतात कुठे? मुलाची पार्टी की मुलीची पार्टी? पार्टीत कोण आले? आपल्याला काय करायचं," असं मंत्री पाटील म्हणाले.
...तर उद्धव ठाकरे यांचं मी अभिनंदन करेन - उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत पुन्हा जोमानं पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "ठाकरेंची शिवसेना निवडणुकीच्या तयारीला लागले असतील तर मी त्यांचं अभिनंदन करेन. जिल्हा पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांची एकही सभा झाली नाही. प्रयत्न केले तर यश मिळेल असा उद्धव ठाकरेंना साक्षात्कार झाला असावा."
