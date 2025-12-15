अजितदादांच्या मध्यस्थीनंतरही रायगडमधील राजकीय तणाव कायम; नागोठणे येथे गोगावले-तटकरे एकाच व्यासपीठावर
नागोठणे एसटी बस डेपोच्या नूतनीकरणाचा भूमिपूजन सोहळा उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) आणि भरत गोगावले हे एकाच व्यासपीठावर दिसले.
Published : December 15, 2025 at 8:36 PM IST
रायगड : रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून आणि जिल्ह्यात राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये सुरू असलेला वाद अद्याप संपलेला नसल्याचं चित्र पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मध्यस्थी केल्याची चर्चा होती. मात्र, या मध्यस्थीनंतरही रायगडमधील राजकीय तणाव कायम असल्याचं नागोठणे येथे स्पष्टपणे दिसून आलं आहे.
एकाच व्यासपीठावर गोगावले आणि तटकरे : नागोठणे एसटी बस डेपोच्या नूतनीकरणाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मंत्री भरत गोगावले आणि मंत्री आदिती तटकरे हे प्रथमच एकाच व्यासपीठावर आले. नागपूर अधिवेशनानंतर दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या या कार्यक्रमाकडं जिल्ह्याचं विशेष लक्ष लागलं होतं. एकाच कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असूनही दोन्ही मंत्र्यांमध्ये कोणताही थेट संवाद झाला नाही. एकमेकांशी बोलणं टाळण्यात आल्यामुळं अजितदादांच्या मध्यस्थीनंतरही राष्ट्रवादी आणि महायुतीत असलेल्या शिवसेनेतील दुरावा कायम आहे का? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
काय म्हणाले भरत गोगावले? : या कार्यक्रमादरम्यान मंत्री भरत गोगावले यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला (उबाठा) थेट राजकीय निमंत्रण देत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. महायुतीतील पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचं स्वागत सुरू असताना ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी “आम्हीही आहोत” असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना गोगावले म्हणाले, “तुम्ही महायुतीत सहभागी झाला तर तुमचंही नाव घेतलं जाईल. महायुतीत असाल, तोपर्यंत सर्वांची नावं सन्मानाने घेतली जातील.”
रायगडच्या राजकारणातील पुढील घडामोड काय? : एका बाजूला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील अंतर्गत तणाव उघड होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला ठाकरेंच्या शिवसेनेला देण्यात आलेलं हे खुलं निमंत्रण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातय. नागोठणेच्या या कार्यक्रमातून रायगडच्या राजकारणातील पुढील घडामोडींची दिशा ठरणार का? याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -