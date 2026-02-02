मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास गोगावले पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात; जिल्हा परिषद मतदारसंघातून नशीब आजमावणार
तरुण नेतृत्व, स्थानिक पातळीवरील मजबूत संपर्क आणि कार्यकर्त्यांचा वाढता पाठिंबा यामुळे या उमेदवारीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलंय.
Published : February 2, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 2:21 PM IST
रायगड - गेल्या काही दिवसांपूर्वीच महाड नगरपालिकेच्या निवडणूक काळात झालेल्या राडा प्रकरणात मोठा न्यायालयीन निर्णय समोर आला होता. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह शिवसेना शिंदेंच्या पक्षाच्या अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर आता विकास गोगावले निवडणुकीत उतरणार आहेत. राज्यातील राजकारणात लक्षवेधी ठरणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत महाड तालुक्यातील नाडगावतर्फे बिरवाडी मतदारसंघातून यंदा रंगतदार लढत पाहायला मिळणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र आणि युवा सेनेचे सचिव विकास गोगावले यांनी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रणांगणात उतरून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची दमदार सुरुवात केलीय. तरुण नेतृत्व, स्थानिक पातळीवरील मजबूत संपर्क आणि कार्यकर्त्यांचा वाढता पाठिंबा यामुळे या उमेदवारीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलंय.
शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश करत गोगावले यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा : प्रचाराचा नारळ फोडताच मतदारसंघात शिवसेनेचे वातावरण अधिकच बळकट होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विविध गावांमध्ये सभा, भेटीगाठी आणि संवाद यात्रांच्या माध्यमातून विकास गोगावले थेट मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या प्रचाराला सुरुवात होताच राष्ट्रवादीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश करत गोगावले यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवलाय. या घडामोडींमुळे मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
विजय निश्चित असल्याचा ठाम विश्वास उमेदवार विकास गोगावलेंकडून व्यक्त : दुसरीकडे या मतदारसंघात राष्ट्रवादी-भाजपा युतीकडून निलेश महाडिक यांना उमेदवारी देण्यात आली असून, त्यामुळे ही लढत प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. मात्र वाढता जनसंपर्क, तरुणाईचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि होत असलेले पक्ष प्रवेश यामुळे आपला विजय निश्चित असल्याचा ठाम विश्वास उमेदवार विकास गोगावले यांनी व्यक्त केलाय. विकासाच्या मुद्द्यावर आधारित निवडणूक लढवत मतदारसंघाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकूणच नव्या दमाच्या नेतृत्वामुळे नाडगावतर्फे बिरवाडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील निवडणूक अधिकच उत्सुकतेची ठरत असून, या लढतीकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागलंय.
हेही वाचाः
भारत जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग, गिर्यारोहण केंद्र बनू शकतो; महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाकडून अर्थसंकल्पाचं स्वागत
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करा; राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या प्रमुखांची मागणी