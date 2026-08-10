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"तुकाराम मुंढेंची बदली विसरून जा!" राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे मोठे वक्तव्य; बदलीच्या चर्चांना पूर्णविराम

अकोले येथील शिवसेनेचे नेते मारुती मेंगळा यांच्या वतीनं एका भव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीत राज्यमंत्री योगेश कदम प्रामुख्यानं सहभागी झाले होते.

Minister Backs Tukaram Mundhe
"तुकाराम मुंढेंची बदली विसरून जा!" राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे मोठे वक्तव्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 2:52 PM IST

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अहिल्यानगर : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीच्या चर्चांना तूर्तास पूर्णविराम मिळाला आहे. "तुकाराम मुंढेंची बदली विसरून जा, उलट अन्न व औषध प्रशासन विभागात त्यांचाच सर्वाधिक कार्यकाळ असेल," असं स्पष्ट वक्तव्य अन्न व औषध प्रशासनाचं राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केलं आहे. अकोले इथं 'जागतिक आदिवासी दिना'निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

अकोले येथील शिवसेनेचे नेते मारुती मेंगळा यांच्या वतीनं एका भव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीत राज्यमंत्री योगेश कदम प्रामुख्यानं सहभागी झाले होते. रॅली सभास्थळी पोहोचल्यानंतर झालेल्या भाषणात त्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीचं कौतुक केलं.

"तुकाराम मुंढेंची बदली विसरून जा!" राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे मोठे वक्तव्य (ETV Bharat)

'तुकाराम मुंढेंमुळे हे खातं जनतेला समजलं' : योगेश कदम म्हणाले की, "तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कामामुळे 'अन्न व औषध प्रशासन' हे खातं आता खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य लोकांना कळायला लागलं आहे."या विभागाकडून सुरू असलेल्या कडक कारवायांमुळे काही व्यावसायिक तसेच संबंधित घटकांकडून सरकारकडे तक्रारी केल्या जात आहेत. या तक्रारींचा संदर्भ देत राज्यमंत्री कदम यांनी सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. या विधानामुळे मुंढे यांच्या बदलीच्या सुरू असलेल्या सर्व चर्चांवर आता पडदा पडला आहे.

'तुकाराम मुंढेंना आवश्यक राजकीय ताकदही पुरवली' : तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर कदम यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत त्यांना पूर्णविराम दिला आहे. "तुकाराम मुंढेंची बदली विसरून जा. उलट, अन्न व औषध प्रशासन विभागात त्यांचाच सर्वाधिक कार्यकाळ असेल," असं त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवायांबाबत बोलताना कदम म्हणाले की, "अनेक कार्यकर्ते अथवा व्यावसायिकांचे हॉटेल किंवा व्यवसाय कायदेशीर कारवाईनंतर बंद होतात. त्यानंतर ते हे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी अथवा मदतीसाठी राजकीय नेत्यांकडे येतात. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव आणला जाणार नाही. मंत्री कदम यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केलं की, आम्ही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना काम करण्याचं पूर्णपणे स्वातंत्र्य दिलं आहे, तसंच त्यांना आवश्यक ती राजकीय ताकदही पुरवली आहे."

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TAGGED:

TUKARAM MUNDHE TRANSFER RUMORS
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
MINISTER BACKS TUKARAM MUNDHE
YOGESH KADAM ON TUKARAM MUNDHE

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