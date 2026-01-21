. . अखेर ठरलं: जिल्हा परिषदेत महायुती: पण अब्दुल सत्तार यांच्या मतदार संघात 'एकला चलो रे . . . .'
जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरात भाजपा आणि शिवसेनेत युती झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
Published : January 21, 2026 at 11:57 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेत युती झाल्याची घोषणा करण्यात आली. दोन दिवस बैठक घेतल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी निर्णय जाहीर केला. भाजपा 27 आणि शिवसेना 25 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे, तर अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदार संघातील 11 जागांवर दोन्ही पक्ष आमनेसामने लढणार आहेत. बंडखोरी होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अध्यक्ष महायुतीचा बसेल, त्याबाबत तयारी करत असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. पक्षातील नेत्यांनी काही तडजोड करून युती करा अशा सूचना दिल्यानं एकत्र बसून निर्णय घेतल्याची माहिती भाजपा नेते तथा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. निर्णय झाल्यावर काही भाजपा कार्यकर्त्यांनी सावे यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न करून युती तोडा अशी मागणी देखील केली.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती : महापालिका निवडणुकीत ऐनवेळी युती तोडल्यानंतर जिल्हापरिषद निवडणुकीत देखील भाजपा आणि शिवसेना पक्ष वेगळे लढतील असा अंदाज होता. मात्र यावेळी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 63 जागांपैकी भाजपा 27 तर शिवसेना 25 जागांवर लढणार असून सिल्लोडमधील 11 जागांवर दोन्ही पक्ष वेगवगेळे लढणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. "पक्षातील नेत्यांनी काही प्रमाणात तडजोड करून एकत्र लढण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार दोन दिवस बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला," अशी माहिती भाजपा नेते अतुल सावे आणि शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी दिली.
अब्दुल सत्तार यांच्यावर टीका : सिल्लोड मतदार संघाचे शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या भागात युती करणार नसल्याचं जाहीर केलं. दोनही पक्षात होणाऱ्या बैठकीत त्यांना निमंत्रित करण्यात आलं असताना सत्तार मात्र आले नाहीत. त्यामुळे 11 जागांवर आमने सामने लढण्याची भूमिका घ्यावी लागली. त्यामुळे भाजपा नेते तथा मंत्री अतुल सावे यांनी त्यांच्यावर टीका केली. "ते पक्षाचं किती ऐकतात माहिती नाही. आता ते स्वतःचा पक्ष काढतील का माहिती नाही," अशी टीका अतुल सावे यांनी केली.
भाजपा कार्यकर्त्यांनी अडवली गाडी : महानगर पालिका निवडणुकीत भाजपा पक्षात नाराजी नाट्य मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळालं, त्याचा प्रत्यय जिल्हा परिषद निवडणुकीत आला. मंगळवारी सायंकाळी युतीचा निर्णय झाल्यावर पक्षाचे नेते अतुल सावे जात असताना पक्षातील कार्यकर्त्यांनी युती तोडा अशा घोषणा देत सावे यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर "नाराजी दोन दिवसाची असते, प्रत्येकाला वेगळं लढवण्याची इच्छा असते. मात्र नंतर ते पुन्हा पाक्षसोबत येतात, महानगर पालिकेत तसंच झालं. बंडखोरी होणार नाही, त्यासाठी काळजी घेणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया अतुल सावे यांनी दिली. यावेळी महानगर पालिका निवडणुकीत भाजपा पक्षाच्या विजयी 57 नगरसेवकांची रॅली काढण्यात आली होती.
