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मंत्री अतुल सावे यांच्या भावासह पुतण्याला मारहाण केल्यानंतर गुन्हा दाखल, स्थानिक ग्रामस्थानं वादाचं सांगितलं कारण

रस्त्याचा वादावर तोडगा काढू असं सांगूनही रॉडनं पुतण्यासह भावाला मारहाण करण्यात आल्याचा दावा मंत्री अतुल सावे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. जाणून घ्या, संपूर्ण प्रकरण.

Atul Save Nephew
अतुल सावे यांचे पुतणे (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 10:10 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याचा विरोधकांकडून आरोप होत असताना चक्क मंत्री अतुल सावे यांचे पुतणे आणि बंधुंना मारहाण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात घडला. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे केली असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री अतुल सावे यांचे मोठे बंधु आणि पुतणे यांना शेतीसह रस्त्याच्या वादातून एका गटानं मारहाण केल्याची घटना बिडकीन परिसरात घडली. पैठण तालुक्यातील बिडकीन पोलिस ठाणे हद्दीतील नायगाव खंडेवाडी येथील घटना आहे. सावे यांचे पुतणे अमेय सावे गंभीर जखमी झाल्यानं त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जागेच्या वादातून टोळक्यानं ही मारहाण केली आहे. काही लोक मुद्दाम असे कृत्य करत आहेत, असा दावा मंत्री अतुल सावे यांनी केला.


रस्त्याच्या वादातून मारहाण- मंत्री तथा भाजपा नेते अतुल सावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या पुतण्याचा सिमेंट काँक्रिटचा व्यवसाय आहे. त्याठिकाणी गुरुवारी भाऊ अजित सावे आणि पुतण्या अमेय सावे हे गेले होते. बिडकीन येथील नायगाव खंडेवाडी येथून परत येत असताना अचानक एका टोळक्यानं त्यांना अडवत वाद घातला. त्याठिकाणी असणाऱ्या रस्त्यावरून काही लोकांनी भांडण सुरू केलं. अतुल सावेंचा भाऊ अजित यानं त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. रस्त्याचा वाद असेल तर आपण तोडगा काढू असे सांगितलं. मात्र, त्या लोकांनी गाडीतून मोठा लोखंडी रॉड बाहेर काढून त्यांना मारहाण केली. अमेय यांच्या डोक्यात मोठावर झाल्यानं त्याला गंभीर जखम झाली असल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिली.



अमेय सावे याच्या डोक्यामध्ये मोठी खोच पडली आहे. त्यामुळे तो डॉक्टरांच्या निगराणी खाली असून प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिसांकडे तक्रार केली असून त्यांना फोटो आणि व्हिडिओ पाठवले आहेत. काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. जीवे मारण्याचा त्यांनी पूर्णपणे प्रयत्न केला-मंत्री अतुल सावे

गुंड प्रवृत्तीचे लोक असल्याचा मंत्री सावे यांचा दावा- पुढे ते म्हणाले की, माझ्या भावाच्या खिशातील पैसेही त्या लोकांनी काढून घेतले. व्हिडिओमध्ये सर्व लोक स्पष्ट दिसत आहे. ते स्थानिक गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. त्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना दादागिरी करण्याची सवय आहे. पैशांसाठी लोक काहीही करतात. त्या वृत्तीनं त्यांनी हे काम केलं आहे. त्यांना वाटले नव्हते एवढे गंभीर होईल. त्यांना वाटलं असावं, थोडी दादागिरी करून बघू . परंतु रॉडनं मारल्यामुळे मोठी जखम झाली. माझा पुतण्या अतिशय सिरीयस आहे. त्याच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. मी पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस निरीक्षकांसोबत आयजी यांनादेखील बोललो आहे. हल्ला करणाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. माझ्या वाहनचालकालादेखील जातिवाचक शिवीगाळ केली. आम्हाला जातीवाचक शिव्यांमध्ये जायचे नाही. मात्र, मारहाण केल्यानं माझा पुतण्या अतिशय सिरीयस आहे. या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी मंत्री अतुल सावे यांनी केली.

सावे यांच्या कंपनीमुळे रस्ता अडल्याचा आरोप- मंत्री अतुल सावे यांनी ग्रामस्थांवर आरोप केल्यानंतर बिडकीनचे ग्रामस्थ नितीन देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आमच्या गावातील शेतकऱ्यांनी रस्ता मोठा व्हावा, यासाठी जमीन देण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र, सावे यांच्या कंपनीमुळे पाच फूट रस्ता अडला जात आहे. जमिनीची मोजणीदेखील झाली आहे. मात्र, सावे यांचे बंधू त्यांच्या कंपनीची संरक्षण भिंत पाडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे वाद झाले आहेत. त्यातच गुरुवारी वाद निर्माण झाले होते.

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TAGGED:

ATUL SAVE NEPHEW BROTHER BEATEN
MINISTER ATUL SAVE BROTHER COMPANY
MINISTER SAVE BIDKIN ROAD CASE
मंत्री अतुल सावे बिडकीन रस्ते वाद
CHHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR CRIME

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