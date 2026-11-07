मंत्री अतुल सावेंचा मोठा निर्णय! मुलाच्या लग्नाचा थाट नाकारला; दुष्काळग्रस्तांना दिला एक कोटींचा निधी
राजकीय नेत्यांसह विविध सामाजिक संघटनाही मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरीव योगदान देत दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत.
Published : November 7, 2026 at 12:56 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यावर दुष्काळाचे सावट असल्यानं सण-समारंभ साधेपणाने साजरे करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक जण मदतीसाठी पुढे येत आहेत. राज्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी मुलाचा विवाहसोहळा साधेपणाने करण्याचा निर्णय घेतला असून, सोहळ्यासाठी खर्च होणारा जवळपास एक कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचे जाहीर केलं आहे.
"आमच्या या छोट्याशा मदतीमुळे संकटग्रस्त शेतकरी बांधवांना आणि गरजू कुटुंबांना थोडा दिलासा मिळावा," अशी भावना अतुल सावे यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे, राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनीही आपले एक महिन्याचे वेतन दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेत सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.
राजकीय नेत्यांसह विविध सामाजिक संघटनाही मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरीव योगदान देत दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे जमा होणाऱ्या निधीचे सरकारकडून कशा पद्धतीने नियोजन केले जाते आणि त्याचा लाभ गरजूंपर्यंत कसा पोहोचवला जातो, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटींची मदत :
महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाड्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीत सामाजिक बांधिलकी जपत राज्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी मुलाचा नियोजित भव्य विवाहसोहळा रद्द करून साधेपणाने विवाह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विवाहसोहळ्यासाठी होणारा खर्च वाचवून मुख्यमंत्री सहायता निधीस एक कोटी रुपयांचे योगदान दिलं आहे.
25 नोव्हेंबर रोजी मुलगा अनुराग याचा विवाह ईशा मुळे यांच्याशी मोठ्या थाटामाटात करण्याचं नियोजन होतं. मात्र, परिसरातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक अडचणींचा सामना करत असताना भव्य उत्सव साजरा करणे योग्य नाही, अशी भूमिका वधू-वरांच्या कुटुंबीयांनी घेतली. त्यामुळे हा विवाह केवळ कौटुंबिक वातावरणात साध्या पद्धतीने पार पडणार आहे.
"सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असताना समाजाच्या सुख-दुःखात सहभागी होणे ही केवळ जबाबदारी नसून आपलं कर्तव्य आहे. आमच्या या छोट्याशा मदतीमुळे संकटग्रस्त शेतकरी बांधवांना आणि गरजू कुटुंबांना थोडा दिलासा मिळावा," अशी भावना अतुल सावे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, राजस्थानचे राज्यपाल आणि महाराष्ट्राचे माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपलं एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिलं आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, या उद्देशानं त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.