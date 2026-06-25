कुमार कदम यांचा ऐतिहासिक संग्रह शासनाकडं; संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याच्या दस्तऐवजांबाबत आशिष शेलारांचं निवेदन!
सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांच्या संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज, छायाचित्रांच्या संग्रहाचे शासकीय स्तरावर जतन करण्याचं निवेदन विधानसभेत दिले.
Published : June 25, 2026 at 2:46 PM IST
मुंबई : संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास आणि त्यातील अमूल्य दस्तऐवज भावी पिढीसाठी जतन करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, असं प्रतिपादन सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवारी (दि.25) विधानसभेत केलें पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम सर यांनी अत्यंत मेहनतीनं जमा केलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील ऐतिहासिक दस्तऐवज, दुर्मिळ कागदपत्रे आणि छायाचित्रांच्या संग्रहाची सरकारनं गंभीर दखल घेतली असून, याबाबत आशिष शेलार यांनी सभागृहात अधिकृत निवेदन सादर केलं.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा जिवंत इतिहास : "कुमार कदम यांनी आपल्या पत्रकारितेच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी संबंधित अनेक दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज अतिशय जिव्हाळ्यानं आणि काळजीपूर्वक जतन करून ठेवले आहेत. हा केवळ एक संग्रह नसून महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा जिवंत इतिहास आहे. या संग्रहामध्ये चळवळीतील गुप्त पत्रव्यवहार, दुर्मिळ वृत्तपत्रांची कात्रणं, आंदोलकांची छायाचित्रे आणि महत्वपूर्ण सभांचे इतिवृत्त समाविष्ट आहेत," असं म्हणत आशिष शेलार यांनी कुमार कदम यांच्या कार्याचा गौरव केला.
चळवळीत 106 जणांनी पत्करलं हौतात्म्य : "महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय दिग्गज नेते, साहित्यिक तसेच सर्वसामान्य जनता आणि कामगार या चळवळीमध्ये उतरले होते. त्यांच्या भक्कम व सक्रिय सहभागामुळं या चळवळीला प्रचंड धार आली. या चळवळीत १०६ जणांनी हौतात्म्य पत्करले. असंख्य जण जखमी झाले. सारी मराठी भूमी हेलावून गेली होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही देशातील एक ऐतिहासिक घटना म्हणून नोंदविली गेली. या चळवळीमुळे तत्कालीन केंद्र सरकारला 1 मे 1960ला महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करणं भाग पाडलं," असं मंत्री आशिष शेलार म्हणाले.
35 मुलाखती, 1,258 मिनिटं : "कुमार कदम यांनी पदरमोड करून आणि मेहनतीनं संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीविषयीचा दुर्मिळ ठेवा आपल्या संग्रहात जतन केला होता. यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील 150 दुर्मिळ छायाचित्रं तसंच या चळवळीत भाग घेतलेल्या नेते, पत्रकार व कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती उपलब्ध आहेत. यामध्ये मधू दंडवते, दीनू रणदिवे, शिरीष पै, श्रीमती अहिल्याताई रांगणेकर, बाबा आढाव, भाई वैद्य, शाहीर लीलाधर हेगडे, एन. डी. पाटील, नारायण आठवले, बाळकृष्ण ऊर्फ बाळ देशपांडे, कमल भागवत, श्रीमती हौसाबाई मोरे-पाटील, मालिनी तुळपुळे, मृणाल गोरे, डॉ. बापूसाहेब काळदाते, आचार्य शांताराम गरुड, दत्ताजी ताव्हणे, मोहन धारिया, गणेश भाकरधान, भाकर काशीनाथ कुंटे, नागनाथ अण्णा नायकवडी, कॉम्रेड यशवंत चव्हाण, मधू जोशी, मधुकर पागे, बापूसाहेब पुजारी, बबनराव शिरसागर, रामचंद्र अण्णाजी ऊर्फ रामभाऊ जोशी, गजानन हुजूरदार, वसंतराव रंगनाथ होशिंग, अॅड. राम महादेव आपटे, परशुराम नंदिहळ्ळी, कॉ. कृष्णा मेणसे, अशोक याळगी, वसंतराव पाटील, नारायणराव तरळे आणि शाहीर लीलाधर हेगडे अशा अनेक दिग्गज व्यक्तींच्या मुलाखतींचा समावेश आहे. तसंच Two Women’s Report, मुंबईमध्ये हुतात्मा स्मारक उभारण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि इतर पत्रव्यवहार आदी दस्तऐवजांचाही समावेश आहे," अशी माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
ऐतिहासिक ठेवा शासनाला देण्याची कुमार कदम यांची तयारी : "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास, त्यातील संग्रामकथा ऐकताना व वाचताना अंगावर रोमांच उभे राहतात. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या लढ्यात भाग घेतलेल्या व्यक्तींपैकी आज बहुतांश व्यक्ती हयात नाहीत. त्यामुळं या मुलाखतींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्या अनुषंगानं सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुराभिलेख संचालनालयातर्फे कुमार कदम यांच्याकडील हे दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज यांचा योग्य सन्मान होईल, असा योग्य मोबदला देऊन शासनानं आपल्या संग्रहात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुमार कदम यांनीही शासनाची विनंती मान्य करून हा बहुमोल ठेवा शासनाला देण्यास तयारी दर्शविली आहे. याबद्दल त्यांचे आभार!," असं मंत्री आशिष शेलार म्हणाले.
शासकीय स्तरावर दस्तऐवजांचे जतन करणार : हा अमूल्य ठेवा वैयक्तिक पातळीवर राहण्याऐवजी तो शासकीय स्तरावर जतन केला जावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी जाहीर केलं की, 'सांस्कृतिक कार्य विभाग कुमार कदम यांच्या या ऐतिहासिक संग्रहाचं डिजिटल सुसूत्रीकरण (Digitization) करणार आहे. तसंच, मुंबईतील राज्य पुराभिलेख संचालनालय (State Archives) किंवा संयुक्त महाराष्ट्र दालनात या दस्तऐवजांना मानाचे स्थान देऊन ते संशोधक, विद्यार्थी आणि जनतेसाठी खुलं केले जातील.
सत्ताधारी-विरोधकांनी केलं प्रस्तावाचं स्वागत : या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सर्वच सदस्यांनी बाकं वाजवून स्वागत केलं. कुमार कदम यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपत गोळा केलेला हा वारसा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा कणा असून, त्याचं शासकीय संरक्षण केल्याबद्दल पत्रकार वर्गातूनही समाधान व्यक्त होत आहे.
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