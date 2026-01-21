ETV Bharat / state

'तुम्ही तिकीट नाकारलं, आम्ही पाच नगरसेवक आणले, जितेंद्र आव्हाडांचा पराभव हेच लक्ष्य'; युनुस शेख यांचं ओपन चॅलेंज

मुंब्रा परिसरातील प्रभाग क्रमांक 30 मधून विजयी झालेल्या एमआयएम पक्षाच्या नगरसेविका सहर शेख आणि युनुस शेख यांनी जितेंद्र आव्हाडांवर जोरदार टीका केली.

YUNUS SHAIKH ON JITENDRA AWHAD
नगरसेविका सहर शेख (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी उमेदवारीसाठी ठाण्यातील बंगल्यावर गेल्यावर आम्हाला सकाळपासून रात्रीपर्यंत बसवलं. परंतु आम्हाला शेवटपर्यंत उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळं रडलेल्या मुलीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची साथ सोडली आणि आपल्या हिंमतीवर पाच नगरसेवक निवडून आणले. 23 वर्षांची मैत्री जितेंद्र आव्हाडांनी तोडली आणि मग केंद्रीय स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलीला राजकारणात उतरवावं लागलं, असा खुलासा लोकांसमोर करत एमआयएमचे पाच नगरसेवक भविष्यात वाढवू आणि जितेंद्र आव्हाडांना हादरा देऊ, असा इशारा नगरसेविका सहर शेखचे वडील युनुस शेख यांनी दिला आहे.

...म्हणून युनुस शेख यांनी केलं पक्षांतर : ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी मागितल्यावर वादाला सुरवात झाली. स्थानिक नेत्यांनी सहर शेख हिला उमेदवारी देऊ नका असा आग्रह आव्हाडांकडं धरला होता. त्यामुळं स्थानिक नेत्यांच्या सल्ल्यानुसार जितेंद्र आव्हाड यांनी सहर शेखला उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळं नाराज झालेल्या सहर शेखच्या वडिलांनी जितेंद्र आव्हाडांना दिलेला शब्द न पाळणारा खोटारडा नेता म्हणत पक्षांतर केलं.

माध्यमांशी बोलताना युनुस शेख आणि नगरसेविका सहर शेख (ETV Bharat Reporter)

मुंब्रा हिरवा करायचाय, सहरनं आव्हाडांना ललकारलं : संपूर्ण मुंब्रा हिरवा करायचाय, पाच वर्षांनी इथला प्रत्येक विजयी उमेदवार एमआयएमचा असेल, असं थेट आव्हान मुंब्य्रातील एमआयएमची नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेखनं स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना दिलं आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 30 मधून असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम पक्षाची सहर शेख ही तरुणी निवडून आली आहे.

बाप-लेकीचं जितेंद्र आव्हाडांवर टीकास्त्र : युनुस शेख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. काही वर्षांपूर्वी जितेंद्र आव्हाड मुंब्रामध्ये प्रचार करत असताना त्यांच्याशी हुज्जत घालणाऱ्या युनुस शेख यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. यंदाच्या ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत युनुस शेख यांनी आपल्या मुलीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उमेदवारी मागितली होती. मात्र, त्यांनी उमेदवारी न दिल्यामुळं सहर शेख एमआयएमकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. ही निवडणूक जिंकल्यानंतर विजयी सभेत युनुस शेख आणि सहर शेख या बाप-लेकीनं जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे.

मुलींच्या भविष्याशी खेळू नये : "जितेंद्र आव्हाड यांना मी जेजे नाव ठेवलं आहे. ते नाव सध्या महाराष्ट्रात लोकप्रिय झालं आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी इथून पुढं कोणत्याही मुलीच्या भविष्याशी खेळू नये. नाहीतर आम्ही विकेट कशी पाडतो, हे तुम्ही बघितलं. तुम्ही माझ्या मुलीला उमेदवारी नाकारली. मी आता माझ्या मुलीला एमआयएममधून निवडून आणलं आहे. प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये कुठलाही अडथळा निर्माण करायचा नाही. अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही तुमची सगळी प्रकरणं बाहेर काढू. निवडणूक झाली आहे. मी सर्वांना माफ केलं आहे. परंतु जेजे म्हणजे झुठा जितेंद्रला कदापी माफ करणार नाही," असं म्हणत युनुस शेख यांनी जितेंद्र आव्हाडांवर जोरदार टीका केली.

पुढच्या निवडणुकीत संपूर्ण मुंब्रा हिरवा करू : विजयानंतर सहर युनुस शेख हिचं भाषण समाज माध्यमांवर प्रचंड व्हायरल होत आहे. त्यात ती म्हणाली आहे, "पुढच्या निवडणुकीत मुंब्रा शहर संपूर्ण हिरवं करुन टाकू. मुंब्य्रातून विरोधकांना पळवून लावूया. पुढच्या निवडणुकीत मुंब्य्रात निवडून येणारा प्रत्येक उमेदवार हा एमआयएमचा असेल". तिच्या या वक्तव्यामुळं एकच खळबळ उडाली असली तरी सहर शेख स्वतःला सेक्युलर मानते. तसंच तिनं आपल्या हातात हिरव्या दोऱ्यासह भगवा गंडाही बांधल्याचं तिनं दाखवलं.

एमआयएमला वाढती पसंती आव्हाडांची डोकेदुखी : मुंब्रा भागात एमआयएमचे आधी दोन नगरसेवक होते. आता त्यांची संख्या वाढली असून ते पाच झाले आहेत. त्यामुळं आगामी विधानसभा निवडणुकीत आव्हाडांना एमआयएमला रोखावं लागणार आहे. अन्यथा त्यांची डोकेदुखी वाढणार हे नक्की.

हेही वाचा :

  1. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत शिवसेनेला मनसेचा पाठिंबा; राजू पाटील यांनी सांगितलं कारण...
  2. निरपेक्ष भावनेनं कागलमध्ये आम्ही एकत्र, मंडलिकांना एकटं पाडायचा प्रयत्न नाही - हसन मुश्रीफ
  3. विकासाच्या मुद्द्यावर पुणेकरांचा विश्वास; पुण्याची जनता हीच कारभारी, मुरलीधर मोहोळ यांची प्रतिक्रिया

TAGGED:

SAHAR SHEIKH
जितेंद्र आव्हाडां
सहर शेख
युनुस शेख
YUNUS SHAIKH ON JITENDRA AWHAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.