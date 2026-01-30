'एमआयएम भाजपाची टीम बी' असल्याचा संशय बळावला; एमआयएमच्या तटस्थतेमुळं भाजपानं अकोल्यात राखला महापौरपदाचा गड
अकोला महापालिकेत भाजपाच्या शारदा खेडकर या महापौर तर अमोल गोगे हे उपमहापौर म्हणून विजयी झाले. एमआयएमच्या तटस्थ भूमिकेमुळं भाजपानं ही निवडणूक जिंकली.
Published : January 30, 2026 at 4:14 PM IST
अकोला : अकोला महापालिकेत झालेल्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपानं आपला गड राखला आहे. भाजपाच्या शारदा खेडकर या महापौर तर भाजपाचे अमोल गोगे हे उपमहापौर म्हणून विजयी झाले आहे. काँग्रेस आणि वंचितला हा फार मोठा धक्का मानला जात आहे. काँग्रेसकडून शेवटपर्यंत आमचाच महापौर होईल, असा विश्वास वर्तवण्यात येत होता. तर एमआयएमच्या तटस्थ भूमिकेमुळं भाजपानं ही निवडणूक जिंकली.
अकोला महापालिकेत 80 नगरसेवक संख्या असलेल्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजपा हा 38 जागा जिंकून एक नंबरचा पक्ष ठरला. मात्र, भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे भाजपानं खेळी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार पक्षासह अजित पवार यांचा एक, शिंदे शिवसेना, महानगर विकास आघाडीसह एका अपक्षाला सोबत घेत एकूण 45 सदस्यांसह सत्तेचं गणित जुळवलं.
निकालानंतर भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात सत्ता स्थापनेसाठी मोठी चुरस पाहायला मिळाली. काँग्रेसकडून वंचित आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या मदतीनं सत्ता स्थापनेचा दावा केला गेला. बऱ्याचवेळा बैठका घेतल्या जात होत्या. मात्र भाजपानं राजकीय खेळी खेळत काँग्रेससह वंचितला शह दिला आहे. त्यामुळे महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत भाजपानं आपली सत्ता राखण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले.
तर एमआयएमच्या तीन सदस्यांनी तटस्थ भूमिका घेतल्यानं ही निवडणूक 77 पैकी 45 विरुद्ध 32 असा सामना भाजपानं जिंकला आहे. अकोला महापौरपदी भाजपा प्रणित शहर सुधार आघाडीच्या शारदा खेडकर 45 मते घेऊन विजयी झाल्या तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उमेदवार सुरेखा काळे यांचा 13 मतांनी त्यांनी पराभव केला. काळे यांना 32 मतं मिळाली. तर एमआयएमच्या 3 नगरसेवकांनी तटस्थ भूमिका घेतली. त्यामुळे भाजपानं विजय मिळविला.
निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी एमआयएमच्या नगरसेवकांना बांगड्या भेट दिल्यानं एकच खळबळ उडाली. निवडणुकीनंतर एमआयएमच्या नगरसेवकांना पोलिसांनी सुरक्षितपणे गाडीत बसवून नेलं. दरम्यान, काँग्रेसकडून आम्हाला धमक्या आल्या असल्याचा आरोप एमआयएमच्या नगरसेवकांनी केला.
महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. चोहोबाजूंनी वाहतूकीत बदल करण्यात आला होता. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. दरम्यान, निवडणूक संपल्यानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला.
