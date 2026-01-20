कोल्हापुरात एकीकडे पाणीपुरवठ्याच्या दुरुस्तीचा फार्स, तर दुसरीकडे बेजबाबदारपणामुळे लाखो लिटर पाणी वाया
चंबूखडी परिसरात असणाऱ्या पाण्याच्या टाकीतून लाखो लिटर पाणी रात्रभर वाया गेल्याचा प्रकार मंगळवारी सकाळी समोर आला आहे.
Published : January 20, 2026 at 3:47 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेला गळतीच्या समस्या समोर आल्यानंतर महापालिका प्रशासन त्याची दुरुस्ती करत असते. मात्र वारंवार होणाऱ्या गळती आणि पाणी वाया जाण्याच्या घटनांना नागरिक आता वैतागले आहेत. चंबूखडी परिसरात असणाऱ्या पाण्याच्या टाकीतून लाखो लिटर पाणी रात्रभर वाया गेल्याचा प्रकार मंगळवारी (20 जानेवारी) सकाळी समोर आला आहे. रात्रभर टाकी ओव्हर फ्लो होऊन हे पाणी आजूबाजूच्या शेतात, रस्त्यावर, घरांच्या दारात आणि काही घरांमध्ये सुद्धा शिरलं आहे. रात्रभर वाया गेलेल्या या पाण्यामुळं घरादारात पाणीच पाणी आणि चिखल झाल्यानं नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तर कोल्हापूर शहराचा पाणीपुरवठा दोन दिवस बंद असताना घडलेल्या या प्रकारामुळं महापालिका प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा पाहायला मिळत आहे.
चंबूखडीच्या टाकीतून लाखो लिटर पाणी वाया : कोल्हापूर शहरास पर्यायी पाणीपुरवठा करण्यासाठी शिंगणापूर, बालिंगा व नागदेववाडी येथील पंपिंग स्टेशन आहेत. काळमवाडी विद्युत उपकेंद्र इथं महावितरणकडून काम हाती घेण्यात आल्यानं सोमवारी (19 जानेवारी) व मंगळवारी (20 जानेवारी) विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. काळम्मावाडी पाणीपुरवठा योजनेतून कोल्हापूर शहरास होणारा पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद आहे. तर इतर पर्यायी व्यवस्थेमुळं शहरातील पाणीपुरवठा अपुरा तसंच कमी दाबानं होत आहे. त्यातच चंबूखडीच्या टाकीतून रात्रभर अशा पद्धतीनं लाखो लिटर पाणी वाया जाणं, म्हणजे महानगरपालिकेच्या निष्काळजी कारभाराची पोलखोल झाली आहे. याबाबतची माहिती समजतात महापालिकेनं वाया जाणारे पाणी थांबवण्याचे काम हाती घेतलं आहे.
कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार : कोल्हापूर महापालिकेचे जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांनी सांगितलं की, "पाण्याची टाकी भरल्यानंतर उघडला जाणारा व्हॉल्व अर्धवट उघडला गेला असल्यामुळं हे पाणी ओवरफ्लो होत होतं. तू व्हॉल्व उघडून टाकीतून बाहेर पडणारे पाणी थांबवलं आहे." दरम्यान, वारंवार अशा पद्धतीच्या घटना घडत असून वाया जाणाऱ्या पाण्याचे तर नुकसान होतच आहे. मात्र टाकीच्या पायथ्याशी असणाऱ्या नागरिकांच्या घरामध्ये परिसरात पाण्यामुळं चिखलमय परिस्थिती सारखी बनत असते. त्यामुळं यावर ठोस उपाय करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. याबाबत जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांनी या प्रश्नावर लवकरच कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार असल्याचं देखील सांगितलं आहे.
रस्त्यासाठी मतदानावर बहिष्कार : या परिसरातील महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांनी महापालिका निवडणुकीआधी रस्त्यांची मागणी केली होती. या परिसरात चार ते पाच कॉलनी आहेत. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी पूर्णपणे कच्चे रस्ते असल्यामुळे नागरिकांना ये-जा करताना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळंच मतदानावर बहिष्कार येथील नागरिकांनी टाकला होता. तर काही लोकप्रतिनिधींनी या परिसरात ये-जा करण्यासाठीच्या राजगोल आनंद रस्त्याची तात्पुरती डागडुजी केली होती. मात्र आता रात्रभर वाहिलेल्या पाण्यामुळं तो रस्ता देखील उघडला गेला असून चिखलमय बनला आहे. दरम्यान, कोल्हापूरचा शहराचा पाणीपुरवठा बुधवारी (दि. 21) रोजी सुरळीत होणार असल्याचं महापालिकेच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
